Seit 2017 ist die Mehrzweckhalle über dem Schwimmbad vollständig saniert, die blau-weiße Gebäudeverkleidung ist weithin zu sehen. Nun könnte das Bad folgen, allerdings nicht einem Aufwasch, sondern in mehreren, zeitlich getrennten Schritten. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim-Hohensachsen. Das kommunalpolitische Jahr beginnt mit einem Paukenschlag. Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung debattiert bereits am Mittwoch, 12. Januar, über einen Fahrplan zur Sanierung des Hallenbads in Hohensachsen. Dass es sich inhaltlich um eine Bäder-Sanierung in mehreren Schritten drehen soll, geht aus dem Newsletter des Technischen Bürgermeisters Torsten Fetzner hervor. Dass der Ausschuss nächste Woche darüber berät, bestätigte Stadtsprecher Roland Kern auf RNZ-Anfrage.

Völlig überraschend kommen die anstehenden Beratungen zur Sanierung des Bades indes nicht – zumindest für Monika Springer. Die Hohensachsener Ortsvorsteherin und die anderen Mitglieder des Ortschaftsrats wissen, dass Weichenstellungen für die Zukunft des 1970 errichteten Bades bevorstehen. Denn sie haben die anstehenden Schritte selbst mit eingeleitet.

Im Juni 2013 stellte sich Bürgermeister Torsten Fetzner einer Demonstration zum Erhalt des Dulger-Bades. Foto: Kreutzer

"Wir haben 2020 bei der Verwaltung und dem damals neuen OB Just nachgehakt, weil wir uns zuvor vertröstet fühlten", so Springer im RNZ-Gespräch. Außerdem müsse die Heizung des Bades runderneuert werden, das letzte Mal sei hier 1999 in großem Stil Hand angelegt worden. "Das wurde seinerzeit im Vorfeld einer Kommunalwahl durchgesetzt", erinnert sich die langjährige Lokalpolitikerin.

Ende 2020 traf sich die Hohensachsener Abordnung mit OB Manuel Just und Bauexperten aus der Verwaltung, darunter Cornelia Lauinger, Ingenieurin, Architektin und Leiterin des Amtes für Immobilienwirtschaft. Die Runde einigte sich letztlich auf eine Zeitschiene, die eine politische Auseinandersetzung mit der Thematik für das Jahresende 2021 vorsah. Dass es nun etwas später wurde, stört Springer wenig.

Sie und der Ortschaftsrat werden aller Voraussicht nach einen Tag nach dem Technischen Ausschuss über die Beschlussvorlage der Verwaltung debattieren: am Donnerstag, 13. Januar. Grünes Licht geben muss am Ende der Gemeinderat. Wenn dies geschieht, steht der erste Schritt auf dem Weg zum sanierten Bad im Jahr 2023 an.

Den Anfang würde dann wohl zunächst die Heizung machen. Denn eine Sanierung in einem Aufwasch würde den Etat der Stadt Weinheim zu stark belasten, wie Bürgermeister Fetzner in seinem Informationsschreiben ausführt.

"Das Hallenbad ist für Hohensachsen durchaus identitätsstiftend", so Ortsvorsteherin Springer: "Genutzt wird es aber von kleinen Kindern, Schülern und Sportlern aus der ganzen Umgebung. Wenn man mal von der Mittagszeit absieht, ist das Bad von den Morgenstunden bis in den späten Abend hinein belegt."

Halle und Bad haben bereits eine einheitliche Verglasung an der Südfront des Baus. Foto: Kreutzer

Das kann Michael Hornberg nur unterstreichen. Der von ihm geführte Förderverein "Aquafun" begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Seit 1997 kämpfen Hornberg und seine Mitstreiter mit Geld und Idealismus für den Erhalt der Schwimmstätte, deren Betrieb sie seit Jahren ebenfalls stemmen. Ebenso wie Ortsvorsteherin Springer blickt Hornberg vorsichtig optimistisch in die Zukunft des Bades mit bewegter Geschichte.

"Wie gut die Sanierung letztlich gelingt, hängt sicherlich an der finanziellen Lage der Stadt", so der Fördervereinsvorsitzende: "Dass diese angespannt ist, weiß man ja." Dennoch habe es ihn sehr gefreut, von der politischen Initiative pro Bädererhalt zu hören. Er betont, dass das Gesundheitsamt sich sehr zufrieden mit der Wasserqualität im Bad zeigt – auch wenn das Wasser hier in einer Art und Weise zirkuliert, die andernorts unüblich ist. Stichworte: Längs- und Querströmung.

Er hofft zudem, dass die Sanierungsarbeiten in Ferienzeiten stattfinden. Genutzt wird das Bad unter anderem von mehreren Schwimmkurs-Anbietern. Hinzu kommen regelmäßige "Buchungen" durch die Grundschulen in Hohen-, Lützel- und Großsachsen sowie Oberflockenbach – das Schwimmtraining von Oberstufenschülern mit sportlichen Schwerpunkten nicht zu vergessen (hier erwähnt Hornberg sogar das Schriesheimer Sigmund-Gymnasium). Lebenshilfe und Diakonie sind ebenfalls regelmäßig zu Gast. Außerdem trainieren hier die Mitglieder diverser Tauchklubs und die Sportler aus der Schwimmabteilung der SG Hohensachsen. "Aquafun" selbst biete neun Wasser-Fitness-Kurse an, so Hornberg.

Womit wieder Ortsvorsteherin Springer das Wort hat: "Das Bad leistet einen Beitrag, damit Kinder schwimmen lernen. Und es bietet Möglichkeiten zur aktiven Gesundheitsvorsorge." Auch deshalb ist es aus ihrer Sicht erhaltenswert.