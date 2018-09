Weinheim. (RNZ) Bunte Schlaghosen, glitzernde Westen, bärige Brusthaartoupets: Die "Kuhnis" machen im kommenden Sommer Weinheim unsicher. Die Fans von Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn werden zum wiederholten Male zu Tausenden in die Zweiburgenstadt strömen, wenn ihr Idol am Samstag, 27. Juli, 20 Uhr, im Schlosspark aufrtitt.

Ob der Anblick der Massen im 70er-Look allen Weinheimern gefällt, sei dahingestellt. Doch man hüte sich vor Vorurteilen. Denn: "Hier geht es nicht um Schlager im herkömmlichen Sinne, hier wird Schlager neu interpretiert", heiß es in der Vorabmeldung der Hirschberger Konzertagentur Demi Promotion: "Es geht um die schönsten Schlager für ein Publikum, das sonst nichts mit Schlagern am Hut hat!"

Dieter Thomas Kuhn beim Waidsee-Festival 2017

Man kann es auch ganz einfach ausdrücken: Der Name Dieter Thomas Kuhn ist Programm. Im kommenden Sommer geht er unter dem Slogan "Für Immer Und Dich Teil 2" auf Tour. Einlass in den Schlosspark, der im kommenden Jahr wieder Standort für Großkonzerte sein wird, ist am 27. Juli um 18 Uhr. Tickets für Stehplätze kosten 39 Euro. Kindern unter sechs Jahren ist der Zutritt untersagt.

Info: Tickets sind ab dem morgigen Freitag, 10 Uhr, bei der Geschäftsstelle der RNZ erhältlich, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de und der Rufnummer 0180/6 57 00 70. Der Anruf kostet 20 Cent aus dem Festnetz und maximal 60 Cent aus den Mobilfunknetzen.