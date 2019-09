Vier Wochen lang können Autofahrer vom Süden Weinheims aus nicht über den Postknoten fahren. Das teilte die RNV am gestrigen Dienstag mit. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Es ist keine erfreuliche Nachricht, eine Woche vor dem Ende der Sommerferien: Die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) macht die Bundesstraße B3 ab der Kreuzung "Moltkestraße" in Richtung Norden dicht. Die neue Verkehrsführung soll ab dem morgigen Donnerstag, 5. September, circa 9 Uhr, gelten. Das teilte die RNV am Dienstag mit. Hintergrund sind Sanierung und Umbau derjenigen Kreuzung, auf der Weinheims Westzufahrt (Mannheimer Straße) auf die Bundesstraße B3 trifft: dem "Postknoten". Die RNV nimmt die Maßnahme im Auftrag der Stadt Weinheim vor, wie sie in ihren Mitteilungen immer wieder betont.

Eine großräumige Umleitung sei ausgeschildert, so die RNV-Pressestelle weiter. Demnach sollen Autofahrer auf die Westtangente verwiesen werden. Deren südöstliches Ende trifft im Süden des Fachmarktzentrums, wo der OBI-Baumarkt seinen Platz hat, auf die B3. Über die Tangente können Autofahrer entweder auf die Mannheimer Straße fahren, über die man ebenfalls zum Postknoten gelangt. Oder sie umrunden die Stadt vollständig und treffen zwischen der Nordstadt und dem Ortsteil Sulzbach auf die B3.

Der Postknoten soll die letzte Etappe eines Umbau- und Sanierungsmarathons sein, den RNV, Baufirmen, Pendler und Weinheimer Bürger seit Herbst 2018 mitmachen. Dabei hatte die RNV die frühere OEG-Haltestelle "Luisenstraße" von der Ost- auf die Westseite der B3 verlegt und in "Weinheim Hauptbahnhof" umgetauft. Außerdem ließ die RNV das Schienenbett der früheren OEG (heute Linie 5) auf weiten Teilen der Weinheimer Ortsdurchfahrt erneuern. Dies brachte besonders in der Mannheimer Straße deutliche Veränderungen mit sich.