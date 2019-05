Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. "Wollen wir wirklich mit dieser Bimmelbahn übers Gelände fahren?", fragt er sie, und sie sagt: "Ja, bitte, mir tun jetzt schon die Füße weh." Kein Wunder, Barbara aus Hemsbach hat für den Gang über die Weinheimer Automeile einfach die falschen Schuhe an. Zu hohe Absätze. Also hat ihr Ehemann Bernd ein Einsehen und steigt mit ein.

Beim Frühlingsfest am Sonntag auf der Automeile herrschen zwar eher herbstliche Temperaturen. Doch ein Gast, der sich ebenfalls von besagter Bimmelbahn kutschieren lässt, meint: "Für die Händler ist das gar nicht schlecht. Wenn das Wetter besser wäre, würden die Leute lieber im Wald wandern gehen."

So lustwandeln sie nun von einem Autohaus zum andern, machen mit bei Gewinnspielen, freuen sich über kleine Geschenke und darüber, dass die Veranstalter mit Hüpfburg und Kinderschminken daran gedacht haben, auch den Nachwuchs zu unterhalten. In einem der Betriebe dürfen die Gäste am Glücksrad drehen. Hauptgewinn ist eine Wochenend-Ausfahrt.

Unterdessen will sich ein junges Paar aus Ilvesheim einen gemütlichen Nachmittag auf der Automeile machen. Die Beiden hoffen auf ein gutes kulinarisches Angebot und darauf, dass sie sich in Sachen "Autokauf" endlich einig werden. Er hätte am liebsten einen Neuwagen, ihr würde ein Gebrauchter reichen. Die Vorstellung sind da unterschiedlich, auch in Sachen Fabrikat. War die Idee, sich ein Auto zu teilen, vielleicht doch nicht so gut?

Zwischen all den Neuen und Gebrauchten sind die Oldtimer jedoch die eigentlichen Stars. Einmal mehr hat sich der Oldtimerclub Leutershausen unter die Aussteller gemischt. Der "BMW 2000" war ab 1966 auf dem Markt, auch ein himmelblauer Austin erregt entlang der Automeile Aufmerksamkeit. Dieses Auto hat noch schön geschwungene Kotflügel. Dieser hatte einst tatsächlich die Aufgabe, den Kot - womit ursprünglich einfach nur der Dreck auf der Straße gemeint war - von den Reifen fernzuhalten.

Für Rolf und Inge aus Schriesheim ist der Besuch der Automeile ein spontane Idee. "Wir wollten eigentlich in die Pfalz fahren, aber dafür war es uns zu kalt. Von der Automeile haben wir aus der Zeitung erfahren und jetzt schauen wir einfach mal, was für uns in Frage kommt, wenn unser alter Ford den Geist aufgibt", verrät Rolf.

"So viele Vergleichsmöglichkeiten zwischen einzelnen Autohäusern in unmittelbarer Nachbarschaft hat man ja nicht so oft" findet ein Besucher aus Laudenbach. Bei einem Neukauf wäre ihm ein möglichst umweltschonendes Modell am liebsten. Er hat schon mit einem Elektroauto geliebäugelt. Wenn so ein Auto ein bisschen billiger wäre und es mehr Aufladestationen gäbe, hätte er sich schon dafür entschieden, sagt er.