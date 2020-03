Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. Schulkinder haben sich auch früher immer mal wieder gestritten und sich gegenseitig verhauen – also eigentlich nichts Neues, könnte man meinen. Im digitalen Zeitalter ist jedoch "Cybermobbing" das Problem, eine besonders qualvolle und omnipräsente Form der Schikane und Ausgrenzung. Dagegen tut der Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbund (DBS) etwas. Zielgruppe sind die Siebtklässler aller Schularten, die beim Auftakt in der Aula in gemischte Gruppen eingeteilt werden und dann in einem Klassenzimmer spielerisch einen konstruktiven Umgang miteinander lernen.

Keine Diskussionen über Lügen anfangen

Präventionslehrer Peter Plattmann organisiert solche Aktionen und gibt den Mädchen und Jungen eine klare Ansage: "Ihr entscheidet selbst, wie die nächsten beiden Stunden laufen. Ihr solltet euch am besten aktiv beteiligen." Auf dem Ablaufplan steht für die ersten beiden Unterrichtsstunden auch "Stuhlkreis stellen und Tafel wischen". Schließlich wird es Gesprächsbedarf geben.

Etwa nach dem Film "Cybermobbing", in dem Mädchen Täterinnen und Opfer sind. "Was geht euch jetzt durch den Kopf?", könnten Lehrkräfte nach der Filmvorführung gefragt haben. Oder auch: "Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Auch an unserer Schule?" Als Medien, in denen Schüler immer wieder Mobbing ausgesetzt sind, werden Youtube, Whatsapp, Snapchat, Instagram, Twitter und Tellonym genannt. "Ausgrenzen" heißt das Spiel, in dem eine Person versuchen muss, in einen geschlossenen Kreis aus anderen Personen einzudringen, und damit in aller Regel scheitert. "An unserer Schule gehen die Täter und nicht die Opfer", lautet eine der Botschaften, die an dem Präventionstag vermittelt werden. Demnach sind in den vergangenen vier Jahren zwei Schüler wegen Mobbing "von der Schule geflogen", einer ging "freiwillig".

"Aufstehen" ist bei einem Fragespiel angesagt, in dem es zum Beispiel darum geht, ob die Siebtklässler schon mal an einer Schlägerei beteiligt waren, sich "über einen blöden Kommentar im Internet" geärgert haben, sich irgendwann mal ausgegrenzt gefühlt haben oder an dem Tag einfach gut gelaunt aufgestanden sind.

Doch auch die Gesetzgebung ist Thema beim Präventionstag. Schließlich sind Mobbinghandlungen wie zum Beispiel Beleidigung und üble Nachrede strafbar. Laut Gesetz können schon Jugendliche ab 14 Jahren für solche Taten bestraft werden. Zu den Tipps für Betroffene gehört der Ratschlag: "Auch wenn es einem – vor allem bei Lügen, die über einen verbreitet werden – schwerfällt, sollte man auf Nachrichten nicht antworten und sich nicht auf eine Diskussion einlassen. Das stachelt den Täter nur noch mehr an!"

Den Siebtklässlern wird außerdem empfohlen, sich bei Mobbing aller Art unbedingt den Eltern, dem Klassenlehrer oder der Schulleitung anzuvertrauen. Es gilt aber auch, Beweise zu sichern. Auch Außenstehende sollten bei Mobbing ihre Hilfe anbieten.