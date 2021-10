Von Günther Grosch

Weinheim. Trotz Pandemie, Mitgliederschwund, Lockdown und sportlichem Stillstand: Die TSG 1862 Weinheim befindet sich auf einem guten Weg zu ihrem 160. Geburtstag im kommenden Jahr. Diesen Eindruck vermittelten Erster Vorsitzender Volker Jacob, Finanzvorstand Manfred Soßong und Präsident Hans-Jochen Hüchting auf der am Dienstag abgehaltenen Delegiertenversammlung des zu Beginn des Jahres 6079 Mitglieder zählenden Vereins. Anfang 2020 waren es noch 6577 Mitglieder gewesen. Man sei nach wie vor stolz darauf, dass das Angebot der TSG fast die gesamte Palette des Sports in Deutschland umfasst, so Jacob mit Verweis auf die Trainingsangebote für Freizeit-, Gesundheits- und Wettkampfsportler sowie den in einigen Sparten ausgeübten Hochleistungssport. Von Jacob und seiner Vorstandsriege dennoch vermerkt: der Verlust von rund 500 Mitgliedern.

Nur wenig Zeit nahmen die turnusgemäß anstehenden Wahlen in Anspruch. > Der Präsident: Die Delegierten der TSG 1862 bestätigten Vereinspräsident Hans-Jochen Hüchting für weitere fünf Jahre im Amt. > Der Vorstand: Keine Veränderungen gab es im Vorstand mit Bernhard Deigert, Manfred Soßong und Elke Sattler als stellvertretende Vorsitzende sowie Thomas Schwab (Schriftführer) und Michael Hohenadel (Öffentlichkeitsarbeit). Der Erste Vorsitzende, Volker Jacob, stand nicht zur Wahl. > Dem Gesamtvorstand mit Rudolf Abt, Tobias Apfel, Jürgen Hohmann, Kordula Rau, Jan-Niklas Weber und Susanne Weippert gehört als neues Mitglied seit Dienstag Carsten Müller an. Im Amt der Kassenprüfer bestätigt wurden Birgit Ahrens, Thomas Geißler und Gisela Hauf. > Als verdiente Mitarbeiter sahen sich Martin Schmitt und Martin Kreutzer aus der Basketballabteilung mit der Silbernen Verdienstnadel sowie Jutta Wirth (Badminton) mit der Goldenen Verdienstnadel ausgezeichnet. Außerdem gab es noch eine besondere Auszeichnung: Werner Hörner wurde als "Vorbild für ehrenamtliches Engagement" zum Ehrenmitglied ernannt. keke

Die Anzahl der Austritte sei nicht höher gewesen als in "normalen" Jahren, so der seit 16 Jahren an der TSG-Spitze amtierende Erste Vorsitzende. Weil aber coronabedingt zum Teil überhaupt kein gemeinsamer Sport mehr möglich war, verringerte sich die Anzahl der Neueintritte. Trotz der damit verbundenen geringeren Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge müsse man in den kommenden Jahren versuchen, alle Angebote aufrechtzuerhalten, um die weggebrochenen finanziellen Mittel durch die mittlerweile wieder laufenden Sportangebote sukzessive aufzuholen.

"Zentrales Anliegen der TSG bleibt das soziale Engagement im Kinder- und Jugendbereich", sagte Jacob. Hier setzt man auch künftig den Schwerpunkt in der Vereinsarbeit. Vor allem für diesen Bereich benötige die TSG aber weiter die Unterstützung aller Entscheidungs- und Verantwortungsträger in Verwaltung, Politik und Wirtschaft. Anfang 2020 wurden in den Reihen der TSG 2532 Kinder- und Jugendliche unter 18 Jahren gezählt. Insgesamt waren zum Stichtag am 1. Januar vergangenen Jahres 3081 weibliche und 3496 männliche Mitglieder angemeldet.

Seit der Normalbetrieb wieder läuft, steigt die Zahl der Neueintritte wieder langsam an. "Auch wenn derzeit noch viele die weitere Entwicklung abwarten", ist Jacobs Hoffnung "auf wieder bessere Zeiten" ungebrochen. Nicht zuletzt mit Blick darauf, dass die TSG durch ihre erfolgreichen Wettkampfsportler bei regionalen und überregionalen Meisterschaften einen erheblichen Teil zum Ruf Weinheims als Sportstadt beiträgt. Mit Blick auf das Neubauprojekt einer Sport-Kindertagesstätte, eines neuen Sportgebäudes für die Kindersportschule sowie einer Laufhalle für die Leichtathleten mussten gegenüber dem ursprünglichen Konzept Umplanungen vorgenommen werden. Ein Grund hierfür war, dass die Stadt in der Sport-Kita nur noch einen Bedarf von vier anstelle von ursprünglich sechs Gruppen angemeldet hat. Zum anderen sind die Baukosten für den Kindersportteil des Gebäudes gestiegen, und man hatte abwarten müssen, wie groß der Bedarf nach der Coronakrise noch sein wird.

Trotzdem werde man sowohl die Sport-Kita als auch den TSG-Gebäudeteil schnellstmöglich in Angriff nehmen, gab Jacob darauf sein Wort. Die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniere sehr gut. Man habe gegenüber der Verwaltungsspitze von Anfang an klargestellt, dass die TSG nur für den Bau einer Sport-Kita zur Verfügung steht, "aber keinesfalls für den Bau und Betrieb eines Norm-Kindergartens". Ein dickes Lob hielt Jacob in seinem Dank an alle Mitarbeiter sowie die Mitglieder des Vorstandes bereit: "Der Gemeinschaftssinn in der gesamten TSG war auch während der Einschränkungen deutlich spürbar und wächst weiter von Monat zu Monat."

Im finanziellen Bereich habe man im Berichtsjahr alle möglichen Zuschüsse abgerufen und diese auch erhalten, legte Soßong die "Bilanz eines besonderen Jahres" vor, die mit einem Überschuss von 366.000 Euro abschloss. Dieses Polster werde man aber sowohl für das laufende Geschäftsjahr als auch die kommenden Jahre benötigen, um den Sportbetrieb trotz des Mitgliederrückgangs in möglichst allen Bereichen wie gewohnt zu erhalten.