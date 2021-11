Von Günther Grosch

Weinheim. "Lenny", "Lulu", "Joey" und "Kiki": So heißen die vier Wellensittiche, die Christina Wild-Ehret täglich auch außerhalb der Voliere in sämtlichen Räumen ihrer Wohnung in der Nordstadt umflattern. Als "Christina I." besteigt die 33-jährige Industriekauffrau am Samstagabend in der Nachfolge von Jubiläumsprinzessin Julia I. Krauth als 67. Fastnachtshoheit den Thron der Karnevalsgesellschaft Weinheimer Blüten.

Als "waschechte Woinemerin" in der Nachbarschaft des Wohncafés "Apfel und Streusel" aufgewachsen, legte die neue Fastnachtsregentin am Heisenberg-Gymnasium die Mittlere Reife ab, ihre Lieblingsfächer waren dort Englisch und Französisch. Nach dem anschließenden Studium am kaufmännischen Berufskolleg der Johann-Philipp-Reis-Schule arbeitet sie heute als Sachbearbeiterin in der Debitoren-Buchhaltung einer Firma in Heppenheim tätig.

"Fetzigen Rock 'n' Roll", nennt Christina I. als ihre musikalische Lieblingsrichtung. In Sachen Belletristik hat sie nach Jugendschwärmereien für Gruselautor Stephen King inzwischen ein Faible für weniger schaurige Kriminalromane entwickelt. Einen Bestseller von Weinheims "Lady of Crime", Ingrid Noll, findet man allerdings noch nicht in ihrem Bücherschrank. Was allerdings "auf jeden Fall" nachgeholt wird. Schließlich wohnt die "Botschafterin für Weinheim" doch gleichfalls in der Nordstadt und nicht weit von Christinas Elternhaus entfernt. Im Augenblick allerdings schwebt die Prinzessin auf einer ganz anderen Wolke. Im Juni hat sie mit ihrem Lebensgefährten Daniel auf dem Standesamt den Bund fürs Leben geschlossen. Die für 2020 geplante kirchliche Hochzeit wurde wegen Corona verschoben. "Sie wird so bald wie möglich stattfinden", bekommen Christinas blaugrüne Augen einen zusätzlichen Glanz. Daniel ist gelernter Kfz-Mechaniker für Nutzfahrzeuge und Objektleiter bei der Firma Dirk Weidler.

Kennengelernt haben sich die 1,73 Meter große Prinzessin und Daniel im August 2017 auf der Weinheimer Kerwe. Und das "ganz zufällig drunten in der Gerberbach" – am Stand der Blüten. Man kam ins Gespräch, fand sich auf Anhieb sympathisch und tauschte die Handynummern aus. "Alles Weitere ergab sich dann von selbst." Eine engere Verbindung zu den Karnevalisten als ehemaliges Gardemädchen kann auch Mama Gerlinde vorweisen. Und auch Papa Manfred steht voll und ganz hinter seiner "Prinzessin".

Daniel und sie seien noch keine guten Tänzer, gesteht Christina. Was sich aber mit Blick auf ihren am 29. Januar 2022 im Terminkalender stehenden Eröffnungswalzer beim "Ball der Prinzessin" in der Stadthalle ändern wird: "Ein Crashkurs in der Heppenheimer Tanzschule Kretzschmar ist bereits gebucht." Das Lieblingsessen der Fastnachtshoheit entstammt der italienischen Küche, verrät sie. Als ihre größte Schwäche bezeichnet es Christina, dass sie "die Finger nicht vom Glimmstängel lassen" kann. "Geduld" zählt dagegen zu ihren Stärken. Die "kleinen Flitterwochen" verbrachte das Hochzeitspaar fünf Tage lang in Trier. Ursprünglich geplant war der Honeymoon auf Sardinien. Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. "Wird aber nachgeholt", heißt es auch hier.

Überhaupt stehen Städtereisen bei der Blütenprinzessin hoch im Kurs, wie ein mit Daniel kürzlich unternommener Wochenendtrip nach Freiburg beweist. "Gar nicht leiden" mag Christina unfreundliche und rücksichtslose Menschen. "Oder wenn jemand das Gaspedal an seinem Auto nicht findet", sagt die Fahrerin einer Mercedes A-Klasse. Was ihre offiziellen Auftritte betrifft, so hängen zwei Prinzessinnenkleider bereits im Schrank. Genaueres über ihr Outfit verraten wollte die Prinzessin nicht. Dass die heutige Inthronisation mit der Übergabe von Krönchen und Zepter aus der Hand ihrer Vorgängerin und künftigen "Hofdame" Julia nur im kleinen Kreis vor geladenen Gästen stattfindet, bedauert die Blütenprinzessin sehr.

Noch mehr hofft sie aber darauf, dass die Pandemie nicht weitere öffentliche Auftritte verhindert. Nach derzeitigem Stand sollen neben dem "Ball der Prinzessin" am 29. Januar auf jeden Fall die Fastnachtssitzung in der Stadthalle am 12. Februar sowie der Kindermaskenball am 27. März stattfinden. Schließlich wartet auch noch die Fahrt im Mai zum Blumen-Corso in Cavaillon. Ihr dafür die "Daumen zu drücken", darum bittet Christina alle Fastnachtsfreunde.