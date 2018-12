Weinheim. (pol/mün) Ein Fahrer der Buslinie 632a soll am Mittwoch in Weinheim eine Verkehrsinsel gerammt haben. Bei dem Unfall gegen 9.30 Uhr in der Lützelsachsener Straße hat er mit dem Hinterrad die Verkehrsinsel weggeschoben, so die Polizei.

Dadurch wurde diese unter den BMW einer 55-jährigen Frau geschoben, die dort gerade angehalten hatte. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Offenbar hatte der Busfahrer den Zusammenstoß gar nicht bemerkt und setzte seine Fahrt fort.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/10030 melden.