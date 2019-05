Weinheim. (kaz) Die Startnummer am Trikot der Sprösslinge befestigen: Das ist an diesem Sonntagvormittag für Eltern die schwierigste Aufgabe: "Halt doch endlich mal still", ermahnt ein Vater seinen Sohn. Dabei kann es der Sechsjährige kaum noch abwarten, beim "Bambini-Lauf" an den Start zu gehen. Und dann sind da die Mädchen auch noch vor den Jungen an der Reihe!

Derweil hat das Wetter beim 29. Altstadtlauf der TSG Weinheim gerade noch die Kurve gekriegt: 13 Grad Lufttemperatur, sonnige Abschnitte, leichter Wind. Das sind nicht die schlechtesten Bedingungen für das sportliche Ereignis. "Es hat sich bei den Wettervoraussagen schon letzte Woche abgezeichnet, dass der Sonntag besser sein würde als der Samstag", sagte Thomas Geißler, Leiter der Leichtathletikabteilung und Moderator der Veranstaltung.

Gegen 10.45 Uhr ruft er die Kinder dazu auf, beim Aufwärmtraining mitzumachen. Die hören sozusagen aufs Wort und machen die Übungen der "Vorturnerin" exakt nach. Kurz vor dem Start wird es einem kleinen Mädchen dann noch ein bisschen mulmig. Muss sie wirklich die ganze Runde, immerhin 1200 Meter, ganz alleine laufen? Kann Mutti nicht mit? "Du bist doch gar nicht alleine, da sind doch noch ganz viele andere Kinder dabei und ganz viele Streckenposten, die auf euch aufpassen", meint Mutti.

Na, gut - das Töchterchen ist überzeugt, will aber noch etwas wissen. "Du wartest aber hier auf mich?" Klar, wartet Mutti, sie wird die Kleine auf den letzten Meter auch noch anfeuern. Über 600 Anmeldungen gab es für den Altstadtlauf.

Dass um die 200 Kinder beim Bambini-Lauf mitmachen, ist erstaunlich. Die Kinder, aber auch die Jugendlichen, laufen ab dem Dürreplatz als Start und Ziel Richtung Hauptstraße und über die Institutstraße zurück.

Beim Jedermannlauf über 2,9 Kilometer und beim Hauptlauf über zehn Kilometer sind nochmals besondere Hürden eingebaut. Statt durch die Hauptstraße geht es nämlich die Grundelbachstraße entlang und von dort eine etwa 200 Meter lange Steigung hoch zum Dürreplatz. Also "de Buggel nuff" - und das bei der Zehn-Kilometer-Strecke satte sieben Mal.

Ein spannendes Brust-an-Brust-Rennen lieferten sich beim Hauptlauf Julius Ott von der TSG Weinheim und Marc-Pascal Ehlen aus Deidesheim. Sie schafften es mit der gleichen Zeit von 34 Minuten und 49 Sekunden ins Ziel. Doch Ott lag eben doch eine Brustspitze vorne, in solchen Fällen ist dann der Körperbau entscheidend.

Die schnellste Frau im Hauptlauf war mit 40 Minuten und einer Sekunde die Irin Aoife Quigly vom TV Schriesheim. Laut Thomas Geißler entstand der Altstadtlauf aus der Idee heraus, für die Leichtathletikabteilung eine neue Einnahmequelle zu schaffen. Das hat nun all die Jahre gut funktioniert, auch wenn für den Lauf Preisgelder einkalkuliert werden müssen.