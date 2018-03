Weinheim. (keke) "Die Seriosität und das gegebene Versprechen der Baugenossenschaft Weinheim verdienen unser vollstes Vertrauen": Daran gibt es für CDU-Fraktionssprecher Holger Haring keinerlei Zweifel. Den Hintergrund für das auch von allen anderen Fraktionssprechern bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) in diesem Sinne ausgesprochene Bekenntnis lieferte der angekündigte freiwillige Verzicht der bgw auf eine viergeschossige Bebauung des nördlichen von zweien an dieser Stelle geplanten Wohngebäuden. Diese sollen auf dem Gelände der ehemaligen Kfz-Zulassungsstelle entstehen.

"Wer Fläche sparen will, muss in die Höhe gehen"

Der Gemeinderat hatte zunächst für beide Wohngebäude an der Wormser Straße jeweils vier Vollgeschosse genehmigt. Die jeweils vier Vollgeschosse sollen nun auch weiter zulässig bleiben; die entsprechenden Regelungen aber sollen seitens der Genossenschaft allerdings nicht in vollem Umfang ausgenutzt werden. So hatte es das Unternehmen im Vorfeld angekündigt.

Bei vier Vollgeschossen befürchten die Anwohner eine deutliche Verschlechterung ihrer bisherigen Wohnverhältnisse. Außerdem hatte die Nachbarschaft noch einmal auf eine Verlegung des Treppenhauses auf die Westseite, eine Konkretisierung der Bepflanzung mit Bäumen im östlichen Bereich sowie die Verlegung der Abzugsschächte aus den Tiefgaragen von Osten in Richtung Süden gedrängt.

Die vorgelegten Pläne seien ausgewogen, wiesen städtebaulich vernünftige Proportionen auf und hielten die vorgeschriebenen Lärmemissionen sowie Abstandsflächen ein, lobte Constantin Görtz (SPD) und riet dazu, sachlich zu bleiben.

Es seien zwischen allen Beteiligten gute und sachliche Gespräche geführt worden, verdeutlichte wiederum Erster Bürgermeister Torsten Fetzner. Die Genossenschaft sei den Anwohnern in allen Belangen entgegengekommen. Jetzt noch einmal in die Offenlage zu gehen, würde einen Zeitverlust von vier bis fünf Monaten bedeuten. Angesichts des hohen Drucks auf dem Wohnungsmarkt sollte man nicht noch mehr Zeit verstreichen lassen und planerisch nicht noch eine Runde drehen. Was sich jetzt angebahnt habe, könne die Nachbarschaft vollauf zufriedenstellen, so Ditmar Flothmann (Freie Wähler). Die Planung sei richtig und akzeptabel. Sowohl hinsichtlich des Baufensters als auch in Sachen Mindestabstände. Nach vier Jahren solle man jetzt Nägel mit Köpfen machen.

Dass die Baugenossenschaft für eines der Gebäude nur drei Vollgeschosse vorsieht, wertete Alexander Boguslawski als "Ausdruck sensibler Abwägung". Auch die GAL vertraue den Aussagen der Baugenossenschaft. Ein möglicher Zusatz zu dem Bebauungsplanbeschluss - "Der ATU nimmt die Aussage der Baugenossenschaft Weinheim zur Kenntnis" - könne für zusätzliche Sicherheit sorgen. Dass sich "das Hickhack endlich gelegt" habe, freute Karl Bär (WL). Der Bebauungsplan sei in sich sinnvoll. "Schade um die eingetretene Zeitverzögerung", bedauerte Wolfgang Wetzel (FDP).

Die Stadt müsse Fläche sparen. Dies gehe aber nur, wenn man in die Höhe gehe, befand Matthias Hördt. Seine Partei, "Die Linke", hätte "auch keine Probleme mit der Zustimmung zu vier Vollgeschossen gehabt". Am Ende einigten sich die Mitglieder des Ausschusses darauf, das Schreiben der Baugenossenschaft, in dem diese den Verzicht auf ein viertes Vollgeschoss artikuliert, als informellen Hinweis ohne einklagbare Wirkung an den städtebaulichen Vertrag und die einmütig beschlossene Satzung anzuhängen.