Von Philipp Weber

Weinheim. Ist eine Neuverpachtung des Schlossparkrestaurants realistisch? Warum kostet ein mobiler Blitzer so viel Geld? Wie wird das Strandbad am Waidsee barrierefrei? Und was geschieht mit der Unterführung der Rote-Turm-Straße am Schlosspark? All diesen und noch mehr Fragen sind Verwaltung, Fraktionen und Einzelstadträte am Mittwoch im Gemeinderat nachgegangen. Die Anträge zum kommunalen Haushalt 2022 glichen einem Rundflug über die Thematiken, die bewegen. Dabei liegt es in der Natur solcher Beratungen, dass nicht alle Haushaltsanträge zur Abstimmung gelangen oder gar bejaht werden. Aber sie animieren die Verwaltung, Einblicke zu gewähren.

> Freizeitanlage in Lützelsachsen: Die SPD hinterfragte den Betrag von 100.000 Euro, den die Verwaltung für die Asphaltierung einer Schotterfläche im Gebiet Lützelsachsen-Ebene in den Haushalt einstellen will. Hier soll eine Freizeitanlage für größere Kinder und Jugendliche entstehen, wogegen die SPD prinzipiell nichts hat. Doch die Sozialdemokraten hätten gern mehr Informationen, ehe Tatsachen geschaffen werden. Die Verwaltungsspitzen und Ortsvorsteherin Doris Falter verwiesen auf entsprechende Dialoge und stellten klar, dass es entgegen anderslautender Befürchtungen nicht um eine "Skaterrampe" im herkömmlichen Sinne gehe. Die SPD zog den Antrag zurück.

Kommt ein Wirt ins Schlossparkrestaurant? Geld für Möbel stünde bereit. Fotos: Kreutzer

> Das Ende des Fußgänger-Tunnels unter der Rote-Turm-Straße: Dies ist im Prinzip beschlossene Sache. Das teilte die Verwaltung mit, nachdem die Freien Wähler eine Nutzungsanalyse beantragt hatten. Laut Angaben der Verwaltungsspitze wird der Tunnel kaum genutzt, zudem sei die Straße durch Tempo-30 sicherer als in früheren Zeiten. Ein Gutteil des Tunnels wird verfüllt. Am Aufgang in Richtung Schlosspark soll ein Infopunkt entstehen.

> Fotovoltaikanlagen über Parkplätzen: Wie berichtet, hatte die FDP 10.000 Euro beantragt. Mit diesem Betrag sollte die Verwaltung untersuchen lassen, auf welchen Parkplätzen in der Stadt eine "Überdachung" durch Fotovoltaikanlagen Sinn ergibt. Die Verwaltung war davon ausgegangen, dass städtische Parkplätze im baulichen Bestand gemeint sind, und hatte eine Reihe von Gegenvorschlägen genannt. FDP-Fraktionschef Wolfgang Wetzel stellte jedoch klar, dass man auch und gerade auf Besitzer von Parkplätzen in privater Hand zugehen solle, da deren Flächen oft besser geeignet erscheinen. Das hielt man fraktionsübergreifend für eine gute Idee, sofern die Privaten die Voruntersuchungen selbst tragen. Die FDP verzichtete auf eine Abstimmung.

> Städtische Gelder für die psychologische Erziehungsberatung: Die FDP wollte die Bezuschussung der vom Pilgerhaus getragenen Einrichtung mit Auslaufen des entsprechenden Zehn-Jahres-Vertrags beenden, da hier der Rhein-Neckar-Kreis in der Pflicht sei. Die Verwaltung sicherte zu, dass sich der Gemeinderat vor Vertragsablauf Ende 2022 mit der Thematik befasst wird – sobald sich das Pilgerhaus und der Kreis abgestimmt haben. Grundsätzlich warb OB Manuel Just dafür, das Angebot aufrecht zu erhalten. Es sei für eine so große Stadt unverzichtbar. Die FDP verzichtete auch hier auf eine Abstimmung.

> Das mobile Messgerät zur Geschwindigkeitsmessung: Die FDP wollte den sechsstelligen Betrag für die Anschaffung eines solchen Geräts lieber für die Bezuschussung von Lärmschutzfenstern verwenden. Die Verwaltungsvertreter stellten klar, dass gerade Straßenabschnitte mit Tempo 30 nachts kontrolliert werden müssen, und zwar maschinell. Was die Gelder von Lärmschutzfenstern betrifft, hoffe man auf das Land. Die FDP wurde klar überstimmt. Kleiner Nebenschauplatz: Die Geräte kosten offenbar auch deshalb so viel Geld, weil es kaum zuverlässige Hersteller gibt.

> Ohne Barrieren in den Waidsee: Die SPD beantragte Gelder für den Kauf von mindestens zwei Strandrollstühlen, mit deren Hilfe auch Gehandicapte Sonne und Wasser im Strandbad am Waidsee genießen können. Bürgermeister Torsten Fetzner betonte, dass die ehedem als schwierig geltende Errichtung eines Handlaufs vom Ufer in den See nun doch in Aussicht stehe. Sollte es doch nicht klappen, könne man 2023 immer noch Geld für einen Strandrollstuhl einplanen. Die SDP zog den Antrag zurück.

> Dauerbrenner Schlossparkrestaurant: Die CDU beantragte, den Betrag von 40.000 Euro für eine etwaige Möblierung des Schlossparkrestaurants aus dem Haushalt zu nehmen. Die Begründung: Es sei nicht davon auszugehen, dass dieses Jahr ein Pächter zu finden ist. Die Verwaltung verwies auf den Juni, dann tagt die zuständige Kommission und legt den weiteren Fahrplan fest. Man solle nicht vorzeitig alle Hoffnung fahren lassen, fanden auch die anderen Fraktionssprecher. Der Betrag für das einstmalige erste Haus am Platz bleibt damit stehen.