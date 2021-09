Von Günther Grosch

Weinheim. "Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen. Und schreckliche Zähne, um Tiere zu kauen. Er hat knotige Knie, eine grässliche Tatze und vorn im Gesicht eine giftige Warze. Er hat feurige Augen, eine Zunge so lang und Stacheln am Rücken, da wird’s einem bang": Die Melodie und den Text des "Grüffelo"-Liedes kannten sie alle und auch die Geschichte von dem struppigen Monster und der kleinen Maus. Viele der 260 Besucher, die es kaum auf den Sitzen der Stadthalle hielt, waren auf ihrem Weg zur Windeck schon an der Grüffelo-Skulptur von Gert Hildebrandt vorbeigekommen.

Am Montagnachmittag aber waren der "in Wirklichkeit gar nicht so furchterregende Grüffelo" und sein "Vater", Star-Illustrator Axel Scheffler, persönlich gekommen, um zum 50. Geburtstag der Kinder- und Jugendbuchsparte "Beltz & Gelberg" die Geburtstagskerzen anzuzünden. Kinder ließen sich mit dem Pelzmonster fotografieren, kraulten dessen Fell und trauten sich sogar, Hörner, Zähne und Klauen anzufassen. Die Geschichte von dem Grüffelo und der Maus zählt sogar zu den Lieblingskinderbuchgeschichten des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und seiner beiden Enkel, wie Scheffler weiß: "Anzuschauen und anzuhören auf YouTube".

In eingängigen Reimen und liebevollen Illustrationen erzählen die britische Autorin Julia Donaldson und der Zeichner in dem Buch die Geschichte der cleveren Maus, die sich zu ihrem Schutz ein biestiges Ungeheuer als Freund erfindet, den Grüffelo. Auf diese Weise gelangt die Maus unbedrängt durch den Wald und an den großen Tieren vorbei, die sie gerne "zum Fressen" eingeladen hätten. Bis sie eines Tages tatsächlich auf den Grüffelo trifft.

Was die Anwesenden auf der Studioleinwand hinter Scheffler hautnah mitverfolgen konnten, als er mit Zeichenfeder und flinken Fingern demonstrierte, wie er seine Ideen und Figuren zu Papier bringt. Er ließ in beeindruckender Geschwindigkeit Grüffelo, Maus, "Schnetts und Schmoos" sowie andere Figuren entstehen. Als Scheffler die Geschichte des Grüffelo vor gut 20 Jahren das erste Mal las, habe er zunächst viele Skizzen erstellt, so der heute 63-Jährige: "Ich hatte ja vorher noch nie einen Grüffelo gesehen." Weil "Gruffalo", so der englische Name des Monsters, wie "Buffalo" klingt, habe er ihm einen Kuhschwanz und Hörner gemalt.

Doch wie unheimlich darf ein Monster sein, damit die jungen Leser nicht zu viel Angst bekommen? Seine ersten Skizzen des Grüffelos waren nach Meinung der Lektorin "viel zu gruselig", so Scheffler: "Also musste ich ihn runder und kuscheliger darstellen. Und er habe gedacht, dass die Tiere, wie sie es in Bilderbüchern häufig tun, Kleider, Hosen, Röcke und Schuhe tragen. Julia Donaldson hatte andere Vorstellungen und "ehrlich gesagt", war darüber auch Scheffler erleichtert: "Was hätte ich der Schlange auch anziehen sollen?" Neben dem "Grüffelo", dessen Bilderbuchauflage die 13-Millionen-Grenze überschritten hat und in 40 Sprachen übersetzt wurde (Schwäbisch, Kölsch und Platt inklusive), hat Scheffler für "Beltz & Gelberg" viele andere Geschichten illustriert. Auf der Bühne hauchte er ihnen Leben ein.

"Wie wird man Maler?", wollte ein Kind wissen. "Zeichnen gelernt" habe er durch "viel Üben" und auf der Kunsthochschule, sagte Scheffler. Die Frage nach "der Mutter des Grüffelo" konnte aber auch er nicht beantworten. Stattdessen aber erläuterte er, "warum die Schlange keine Klapperschlange" sei und wie lange er für die Illustration eines Buches benötigt. Das dauere mehrere Wochen und manchmal Monate, so Scheffler.