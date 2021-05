Das städtische Strandbad am Waidsee in Weinheim. Archiv-Foto: Dorn

Weinheim. (RNZ/lyd) Am Mittwoch kann auch in Weinheim wieder gelockert werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Stufenplan erlaubt zum Beispiel die Öffnung der Gastronomie. Gäste müssen allerdings vollständig geimpft oder genesen sein, oder einen negativen Schnelltest vorlegen und auf dem Weg zum Tisch eine Maske tragen. Wo in Weinheim Schnelltests gemacht werden können, steht auf www.weinheim.de/corona.

Auch der Einzelhandel darf ab Mittwoch wieder Kunden mit "Click&Meet" empfangen. Dabei gilt: ein Kunde pro 40 Quadratmeter Ladenfläche. Ist ein Testkonzept des Geschäfts vorhanden, dürfen zwei Kunden gleichzeitig eintreten.

Die Stadt plant außerdem – genau wie Heddesheim und Hemsbach – die Öffnung des Strandbads Waidsee am kommenden Samstag, 22. Mai. Die Vorkehrungen für einen coronagerechten Saisonstart laufen auf Hochtouren.

Die TSG plant eine Öffnung des Waldschwimmbads zum 7. Juni. Wenn an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Temperatur auf 25 Grad klettern sollte, zieht TSG-Geschäftsführer Alexander Erg aber auch eine vorzeitige Öffnung in Betracht.

Das Museum der Stadt nutzt die Möglichkeiten für eine Öffnung bereits ab Mittwoch, 19. Mai: unter Einhaltung der AHA Regeln, Kontaktdatenerfassung, Vorlage eines Impf- und Genesungsnachweises oder einem tagesaktuellen negativem Testbefund können Besucher eintreten.

Auch kontaktarmer Vereinssport wieder erlaubt

Außerdem ist kontaktarmer Vereinssport an der freien Luft ab Mittwoch wieder erlaubt. Gemeint sind damit Sportarten, die im entsprechenden Abstand und mit nicht mehr als 20 Personen betrieben werden. Alle Sporttreibenden müssen ebenfalls einen tagesaktuellen negativen Coronatest, eine vollständige Impfbescheinigung oder eine Genesungsbescheinigung vorlegen.

Auch der Lauftreff im Sepp-Herberger-Stadion ist von dieser Nachweispflicht betroffen. Montag und Mittwoch von 7 bis 8.30 Uhr und Samstag von 9.30 bis 11.30 Uhr. Zusätzlich ist zur Kontaktdatenermittlung der Läufer eine entsprechende Verpflichtungserklärung vorzulegen.

Stadtbibliothek ohne Terminvergabe

Die Stadtbibliothek öffnet ab Mittwoch wieder ohne Terminvergabe. Besucher können zu den üblichen Öffnungszeiten Bücher ausleihen. Allerdings muss ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest, ein Genesenennachweis oder ein Nachweis über die vollständige Impfung vorgelegt werden. Für eine mögliche Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt müssen weiterhin die Kontaktdaten erhoben werden. Mit der Luca-App geht es schnell und bequem, ein handschriftlich ausgefülltes Formular dient als Alternative und ist an der Information erhältlich.