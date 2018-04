Von Silke Beckmann

Ladenburg. Es sei das härteste Rennen seines Lebens gewesen, sagte LSV-Triathlet Benjamin Neuwirth am Samstagnachmittag. Und strahlte. Zum einen, weil er die Zehn-Kilometer-Distanz des Waldparklaufs als Sieger gemeistert hatte, vor allem aber wegen seiner neuen persönlichen Bestzeit: 35:51.4 Minuten. Das war das ambitionierte, zur Höchstleistung antreibende Ziel, das zwischenzeitlich beinahe zum Aus geführt hätte: "Bei Kilometer acht dachte ich, es ist Feierabend", sagte der 27-jährige Edinger, "absolute Kotzgrenze".

Zweiter im Hauptlauf wurde LSV-Kollege Tobias Hahn, als schnellste Frau passierte Langstrecken-Ass Julia Bongiovanni vom TV Schriesheim die Ziellinie. Ihr merkte man die Anstrengung kaum an. Die Vorbereitungen auf den Marathon in Mainz haben ihr eine harte Trainingswoche abverlangt; insofern ging es für sie "einfach um einen schnellen Zehner mit müden Beinen".

Über 400 Teilnehmer waren beim 28. Ladenburger Waldparklauf der LSV an den Start gegangen. "Damit sind wir sehr zufrieden", sagte Hauptorganisator Günter Bläß, voll des Lobes auch für alle Mitstreiter und Helfer: "Noch zufriedener wären wir gewesen, wenn mehr Meldungen von den Grundschulen gekommen wären." Auch Lauftrainer Christian Stang bestätigte: "Die Schulen müssten das ein bisschen pushen, dann läuft das von allein." Aber eine wichtige Rolle bei der Motivation spiele auch das Elternhaus.

Wie gewohnt standen fünf Strecken zur Auswahl. Den Anfang machten mit 800 Metern die Jüngsten, die das letzte Stück teilweise an der Hand ihrer Eltern und unter dem Applaus der Zuschauer zurücklegten. "Na komm, alle Leute jubeln", motivierte ein Papa seine Zweijährige zum Schlussspurt. Eine Zeitmessung erfolgte aber erst ab der 1400-Meter-Distanz für die Jahrgänge 2007 bis 2010, bei der Noah Zeiger (TSV Racket Center Nußloch) die Nase vorn hatte. Jakob Reichert vom CBG Running Team kam nur einen Wimpernschlag hinter dem Zweitplatzierten Torge Napp (Spvgg Ilvesheim) ins Ziel.

Hehre Ziele hegt Taieb Sassi, der den 2500-Meter-Lauf mit deutlichem Vorsprung (9:11.7) für sich entschied. Der 14 Jahre alte Sportler von der MTG Mannheim ist eigentlich 800-Meter-Spezialist und wird über diese Distanz auch bei den Süddeutschen Meisterschaften antreten. Trainer Frank Häusler, der auch die zwölfjährige Drittplatzierte Fiona Schuck unter seinen Fittichen hat, rechnet auch dort mit klaren Siegchancen.

Den Einsteigerlauf über fünf Kilometer meisterten rund 70 Teilnehmer, am fixesten Emil Leibrock vom LC Hassloch, der für das engelhorn sports team startete und, motiviert von Coach Christian Stang, erstmals in Ladenburg antrat. Die Strecke bezeichnet der 19-Jährige als relativ schnell: "Es gab ein paar Wellen, aber das war okay." Die Plätze zwei und drei belegten Florentin Caesar (MTG Mannheim) und Leon Zeiger (TSG 78 Heidelberg), schnellster Ladenburger wurde Zehntklässler Benedict Schnitzler vom CBG Running Team.

Mit etwa 200 Sportlern bescherte der Hauptlauf das mit Abstand breiteste Feld des Nachmittags. Einen Anreiz biete sicherlich die Einbindung in den LaufCup "Unterer Neckar", wie Bläß bestätigte, der dennoch einen "gewissen regionalen Charme" nicht missen möchte. Wie angekündigt hatten auch die Verwaltungschefs der drei Kommunen des LaufCups ihre Laufschuhe geschnürt. Besonders Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz und sein Amtskollege Simon Michler aus Edingen-Neckarhausen hatten im Vorfeld deutlich gemacht, dass ihnen nicht nur am Durchkommen gelegen sei, während Andreas Metz (Ilvesheim) sich in diesem Punkt eher zurückgehalten hatte. "50 ist die Grenze, plus/minus wäre gut", sagte Schmutz. Dieses Ziel überschritt er schließlich mit einer 52er-Zeit nur minimal. Am Ende kamen die Bürgermeister quasi im Fünfminutentakt ins Ziel, Schnellster wurde Simon Michler.

Überschattet wurde die Veranstaltung von einem Zwischenfall, der sich auf Höhe des Wasserspielplatzes ereignete: "Eine 16-Jährige ist umgekippt", berichtete Kerstin Mergl, die letztlich statt der fünf Kilometer gemeinsam mit anderen Erste Hilfe leistete, denn die Jugendliche sei "richtig weg" gewesen. Und es habe geschätzte 25 Minuten gedauert, bis die Sanitäter eintrafen. Darauf angesprochen, erklärte Günter Bläß: "Wenn ein Unfall passiert, gibt’s nichts anderes, als schnell hinzugehen." Was Peter Stock von den Maltesern genauso sah. In diesem Fall hätten die Helfer aber eine "falsche Zielvorgabe" erhalten. Bläß will darauf reagieren und beim nächsten Mal einen Radler auf die Strecke schicken, der sich nur um derartige Vorfälle kümmert. Laut Information der Malteser war die Jugendliche schnell wieder auf den Beinen.