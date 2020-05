Ladenburg. (skb) Den ausgelesenen Krimi sinnvoll "entsorgen" und im Gegenzug neue Anregungen zum Schmökern mitnehmen: Die Idee des "offenen Bücherregals" hat sich vielerorts bewährt und ist ein beliebtes Ziel vieler Bücherfreunde. Wer es zurzeit in Ladenburg ansteuert, ist aber auf vergeblicher Mission und findet sich vor einer grauen Wand wieder: Das Regal ist abgebaut, lediglich ein klägliches Bücherhäufchen zeugte am Wochenende davon, dass ein Nutzer die Örtlichkeit gegenüber dem Rathausportal vergebens aufgesucht hatte.

Da die Stadtverwaltung diesen Schritt im Vorfeld nicht kommuniziert hatte, war die Aufregung groß: Sind die Tage des Bücherregals endgültig gezählt oder wird es nur instandgesetzt? "Da musst du was drüber schreiben", regte ein Lesefan zur Berichterstattung an.

Eine Anfrage im Rathaus lässt hoffen: Die Stadt halte an der Idee des Bücherregals fest "und arbeitet bereits an einer ‚Neuauflage‘", wie Nicole Hoffmann, Referentin des Bürgermeisters, mitteilt. Grund für den Abbau sei zunehmende Zweckentfremdung als Abstellort nicht nur für Bücher. "Da das öffentliche Erscheinungsbild dadurch immer mehr beeinträchtigt war, und es zunehmend Vandalismus gab, hat sich die Stadt Ladenburg auch im Hinblick auf die potenzielle Gefahr eines Inbrandsetzens in der vergangenen Woche für einen Abbau entschieden." Einen Zeitpunkt für die Nachfolge-Lösung nannte sie nicht.

Das Regal kam vor neun Jahren auf Initiative des Arbeitskreises Stadtmarketing mit Unterstützung der Werkrealschule Unterer Neckar. Vorangetrieben hatte das Projekt der frühere Stadtrat Peter Hilger. Er wollte bei der Reparatur des Regals erneut anpacken, hatte Ersatzteile besorgt. Aber die Stadt kam ihm zuvor – "heimlich", kritisiert er. Ihn ärgert es, vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein.

Für die Neuauflage ist auch Hilger bereit, sich in den Planungsprozess einzubringen, wozu Bürgermeister Stefan Schmutz die Macher des inzwischen aufgelösten Arbeitskreises Stadtmarketing eingeladen habe.