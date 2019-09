Von Anja Stepic

Hirschberg. Wer auch manchmal das Gefühl hat, irgendwie dünnhäutiger zu sein als seine Mitmenschen, der ist möglicherweise "hochsensibel". Tatsächlich gibt es Menschen, die Sinneseindrücke und Gefühle sehr viel intensiver als andere Menschen empfinden. Diese sogenannten "Hochsensiblen" können die beständige Reizüberflutung nur schlecht verarbeiten und dementsprechend auch nur schwer abschalten. Speziell für sie bietet die Volkshochschule (VHS) in Hirschberg nun einen Kurs "Entspannung für Hochsensible" an, der ab 9. Oktober in der Ehemaligen Schillerschule stattfindet.

Dieser Kurs ist einer von mehreren Stresspräventionsangeboten, die Entspannungstherapeutin Claudia Steudle in Hirschberg leitet. Mit ihrer "Insel der Achtsamkeit und Entschleunigung" kam sie im vergangenen Semester neu ins Hirschberger VHS-Programm - und stieß sofort auf riesiges Interesse. Als ehemals selbst Burnout-Betroffene weiß Steudle, wovon sie spricht. Über 20 Jahre war sie als Personalentwicklerin und Projektleiterin in der Finanzbranche tätig. "Mir hat diese Arbeit viel Spaß gemacht. Aber irgendwann ging einfach gar nichts mehr", erzählt sie. Am eigenen Leib hat sie schmerzlich erfahren, wie es sich anfühlt, krank zu werden und keine Energie mehr zu haben. Auch sie hatte die Warnsignale, die ihr Körper ihr sendete, nicht ernst genommen.

Überall, und nicht nur in der Yoga-Stunde, bieten sich Möglichkeiten, die Muskeln unauffällig zu entspannen. Wie das funktioniert, erklärt Claudia Steudle in ihren Kursen. Foto: Dorn

Aber so weit muss es nicht kommen, wenn man rechtzeitig für eine gesunde Lebensweise sorgt. "So jedenfalls hat die Entspannung mich gefunden", kann Steudle heute lachend erzählen. Was ihr damals selbst geholfen hat, wieder auf die Füße zu kommen, das gibt sie nun seit gut fünf Jahren als zertifizierte Entspannungstherapeutin in Seminaren, Workshops, VHS-Kursen, Einzel- und Firmencoachings an andere Menschen weiter. Und wer einmal mit ihr auf der "Insel der Achtsamkeit und Entschleunigung" war, der will so schnell nicht mehr von dort weg. "Ich war vorher so kaputt, am liebsten wäre ich einfach auf der Couch liegen geblieben", erzählt eine Teilnehmerin. 90 Minuten später fühlt sie sich frisch und entspannt, zu neuen Taten bereit. Diesen Abend "mal nur für sich" will sie seitdem nicht mehr missen. Den anderen Frauen im Kurs geht es ähnlich.

"Stress" führt die meisten hierher und der Wunsch, mal "runterzukommen". Raus aus dem Hamsterrad. Besonders, wenn der Dauerstress schon beginnt, seine gesundheitlichen Spuren zu hinterlassen. Innere Unruhe, Herzrasen, Bluthochdruck, Muskelverspannungen - davon können die meisten hier ein Lied singen. Aber allein die Gymnastikmatte auszurollen, sich mit Kuschelklamotten und dicken Socken in den Kreis zu setzen und zu spüren, man ist nicht allein - das tut schon gut. Die Kerze in der Mitte des Raums vermittelt die so sehnlich erflehte Ruhe und Besinnung.

Steudle verteilt hübsche Postkarten mit Sinnsprüchen und ein paar Kugelschreiber um die im Kreis drapierte Wollschnur. Jeder darf sich eine aussuchen. Ein Stück "Entspannung zum Mitnehmen". Aber auch, um sich während des Kurses Notizen zu machen. "Wie geht es Euch heute?", fragt Steudle. Der Zettel mit ihrem Ablaufplan für den Abend liegt zu ihren Füßen, aber sie ist da ganz flexibel. Hier sind die Teilnehmer per Du und wünschen sich auf die eine oder andere Weise dasselbe: Achtsamkeit, Konzentration nur auf den gegenwärtigen Moment.

"Wir sind mit unseren Gedanken fast immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nur ganz selten im Hier und Jetzt", sagt Steudle. Dabei ist das der einzige Moment, in dem man tatsächlich lebt. "Wir neigen außerdem dazu, immer alles zu bewerten", ergänzt sie. Meist sei es gar nicht die Situation, die stresst, sondern die Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen. Und eben weil das Empfinden von Stress etwas so Individuelles ist, schwört Steudle in ihren Kursen auf einen Mix aus Entspannungsübungen und Bewegung.

Und genau das kommt gut an. Immer wieder hört sie in den kleinen Feedback-Runden, dass es vor allem "die Mischung macht". Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training, Fantasiereisen, Qi Gong, sanftes Yoga und Meditation - für jeden ist etwas dabei. Eine wichtige Rolle spielt auch das bewusste Ein- und Ausatmen. "Da hat jeder seine ganz persönlichen Vorlieben", sagt Steudle.

Der eine könne ganz still in sich versinken, der andere brauche eher etwas Aktives, um zu entspannen. "Man kann mal Verschiedenes ausprobieren und sehen, was am besten zu einem passt", schwärmen Steudles Teilnehmerinnen. "Und zum Schluss gibt’s dann noch mal den Frischekick", sagt sie lachend und beginnt, sich von Kopf bis Fuß alle Meridiane abzuklopfen. "Mir ist wichtig, dass man alles, was wir hier machen, direkt im Alltag anwenden kann", sagt Steudle. Die Wartezeit auf den Bus oder an der Supermarktkasse - überall bieten sich Gelegenheiten, Muskeln unauffällig zu entspannen oder sich auf den Atem zu konzentrieren. Wer das immer wieder übt, der findet sie am Ende tatsächlich - die "Insel der Entspannung".

Info: "Achtsamkeit und Entspannung" ab Di., 8. Oktober, 18.30 Uhr (6 Mal), Ehemalige Schillerschule; "Entspannung für Hochsensible" ab Mi., 9. Oktober, 18.30 Uhr (6 Mal), Ehemalige Schillerschule; "Zeit für mich", Kurs ab Do., 9. Januar, 19 Uhr (6 Mal), Alte Schule Großsachsen; Vortrag "Die heilsame Kraft der Musik", 13. November, 15 Uhr, Anbau Alte Turnhalle. Anmeldung auf www.vhs-bb.de.