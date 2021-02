Foto: Bei dem Brand in einem Reihenhaus wurde eine Person verletzt. Foto: Daniel Klier/Einsatz-Report24

Viernheim. (RNZ) Am Montagabend wurde gegen 19.25 Uhr durch mehrere Anwohner der Brand eines Reihenhauses im Jakob-Kaufmann-Weg gemeldet. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Lagebild. Meterhohe Flammen schlugen über dem Reihenhaus in den Nachthimmel an der Hausfassade empor.

Hinter dem Gebäude stand ein Anbau in Flammen. Das Feuer hatte auf das Reihenhauses übergegriffen und setzte dieses in Vollbrand. Aktuell ist die Feuerwehr noch immer mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Rettungskräfte und Polizei sind ebenfalls am Einsatzort. Eine Person musste mit leichten Verletzungen behandelt werden. Die genaue Brandursache ist aktuell noch unklar.