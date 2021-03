Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. Die beiden geschwungenen hölzernen Liegen mit Blick auf den Schlosspark sind verführerisch. Dort könnte man länger verweilen. Doch wer zu lange rastet, rostet bekanntlich auch. Das wollen wir verhindern und stattdessen an dieser Stelle zu einer Rundwanderung am Rande der Zweiburgenstadt Weinheim einladen.

Die zweite Burg ist erreicht: der Aufgang zur Wachenburg. Von hier führt der Weg auf der anderen Seite des Gorxheimer Tals zurück in den Schlosspark. Foto: Katzenberger-Ruf

An den Schlosspark schließt sich der Exotenwald an, der mit einer Fläche von rund 60 Hektar zu den größten in Europa gehört. Freiherr Christian Friedrich Gustav von Berckheim ließ das Arboretum ab 1872 anlegen. Gewaltige Mammutbäume gehören zu den rund 170 Baum- und Straucharten, die vor Ort zu bewundern sind.

Doch beginnen wir unsere Tour mit dem Gang durch den Heilkräutergarten im Schlosspark und die Altstadt samt Gerberbachviertel. Wollen wir wirklich den steilen Aufstieg zur Burg Windeck wagen? Zugegeben: Zu normalen Zeiten ist der Aufenthalt in der Altstadt von Weinheim samt Marktplatz und Fußgängerzone wegen der vielen Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten sehr verlockend. Doch damit kann man sich ja auch nach einer Wanderung belohnen. Also hinauf zur Burgruine Windeck!

Die Burg auf dem rund 220 Meter hohen Schlossberg entstand zu Beginn des 12. Jahrhunderts, um die Besitzungen des Klosters Lorsch zu schützen. Genau 111 Stufen führen auf den Bergfried mit 28 Metern Höhe, dessen Ursprung auf das 14. Jahrhundert datiert wird. Die Windeck hat den 30-jährigen Krieg laut Überlieferung noch ganz gut überstanden, nicht aber die Zerstörung durch französische Truppen 1674. Danach wurde sie als Steinbruch freigegeben, dessen Material die Bevölkerung von Weinheim zum Wiederaufbau ihrer Häuser nutzte.

Wegewart Peter Niklaus ist viel in seinem Heimatrevier unterwegs. Foto: Katzenberger-Ruf

Von der Windeck (Burghof mit Bergfried und Restaurantbetrieb sind zur Zeit geschlossen) hat man übrigens einen besonders schönen Blick auf die Altstadt. Ebenso auf die Wachenburg – die größere und doch viel jüngere Schwester. Die Burg entstand nach romanischem Vorbild im Jahr 1907 bis 1928 als Korporationshaus des Weinheimer Seniorenconvents (WSC). Der Bau wurde aus Spendengeldern finanziert. Auch die Anlage in 330 Meter Höhe verfügt über einen Bergfried, der 34 Meter hoch und ein wunderbarer Aussichtspunkt ist, sowie über eine Burgschänke und einen Festsaal. Lauter Lokalitäten, die zur Zeit nicht genutzt werden können. Weil wenigstens das Burgtor offen und der Blick über die Rheinebene garantiert ist, lohnt sich der Besuch trotzdem.

Für Peter Niklaus vom örtlichen Odenwaldklub ist die Zwei-Burgen-Tour ein Heimspiel. Als Wegewart markiert er Strecken rund um Weinheim. Er selbst kennt viele Fernwanderwege, jener vom Odenwald in die Vogesen führt übrigens auch durch den Schlosspark.

Zwei-Burgen-Tour

Strecke: Vom Schlosspark (Zugang über Rote Turmstraße) durch den Heilkräutergarten (Treppenabgang nördlich des Teichs), runter zum Gerberbachviertel, ab Münzgasse und Grundelbachstraße dem Blütenweg (gelbes B) bis zum Fußweg auf die Windeck folgen. Das "grüne Quadrat" (es steht für den Weitwanderweg Weinheim-Buchen) weist den Weg zur Wachenburg, der in etwa einer halben Stunde zu bewältigen ist. Unterhalb der Burganlage geht es dem Burgensteig (blauer Turm) folgend zurück ins Tal bis zum Waldschwimmbad und von dort durch den Exotenwald zurück zum Schlosspark.

Länge: Rund 11,5 Kilometer. Wer abkürzen will, kann ab dem Waldschwimmbad der "gelben 3" folgen (8 Kilometer/knapp 3 Stunden).

Höhenunterschied: Rund 470 Meter, Wanderzeit: etwa vier Stunden ohne Pausen, man sollte genügend Zeit für die Besichtigung der Burgen und die schönen Ausblicke einplanen.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten: Von Heidelberg aus über die A 5 oder die B 3 bis Weinheim. Von der B 3 kommend am besten schon die die Auffahrt Richtung Schlosspark kurz hinter Lützelsachsen nutzen. Kostenpflichtige Parkplätze direkt vor Ort.

ÖPNV: Mit Nahverkehrszügen ab Heidelberg bis zum Bahnhof Weinheim oder mit der OEG bis zur Haltestelle Hauptbahnhof. Von dort dauert der Fußweg zum Schlosspark etwa eine Viertelstunde.

Verpflegung: Beide Burgen sind bewirtschaftet, ansonsten gibt es in Weinheim viele schöne Gaststätten (aktuelle Corona-Lage beachten).

Karte: Geo Naturpark Wanderkarte Nr. 08 Bergstraße-Weschnitztal, 1:20.000 (2020)