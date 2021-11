Weinheim. (web) Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen Mitarbeiter des Freizeitbads Miramar. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim auf Anfrage dieser Zeitung. "Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Diese richten sich derzeit gegen einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Miramar", so Kriminalhauptkommissarin Claudia Strickler.

Sie bestätigte auch, dass es dabei um den tragischen Unfall am 8. November geht, bei dem eine in der Looping-Rutsche festsitzende Frau von einer nachfolgenden Besucherin getroffen wurde. Beide Frauen hätten dabei Verletzungen erlitten: "Über die Schwere dieser Verletzungen liegen uns derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor." Der Vorfall sei durch eine der beiden verletzten Frauen am 12. November zur Anzeige gebracht worden, erklärte sie weiter. Will heißen: Die Besucherin, die nach eigenen Angaben 80 Minuten lang festsaß, hatte sich an jenem Tag an das Polizeirevier in Weinheim gewandt.

Update: Donnerstag, 18. November 2021, 18.48 Uhr

Und dann ging die Klappe auf

Von Philipp Weber

Weinheim. Viele haben sie schon ausprobiert, die Looping-Rutsche im Freizeitbad Miramar. Wer sich in den "Hurricane-Loop" wagt, wird von einem Bäderbediensteten in eine gelbe Kapsel gebeten. Dann geht die Tür zu, der Adrenalinpegel steigt, der Countdown ertönt – und wenige Momente später öffnet sich unter den Füßen die Klappe. Die darauffolgende Fahrt durch zwei Loopings dauert 30 Sekunden. Doch der Nervenkitzel hat einen Schönheitsfehler: Es kann auch Erwachsenen mit Normalgewicht passieren, dass sie einen der Loopings nicht schaffen und hängen bleiben. Für solche Fälle gibt es eigentlich Sicherheitsvorkehrungen. Doch die haben im Falle einer Weinheimerin, einer Frau F. (vollständiger Name ist der Redaktion bekannt), offenbar eklatant versagt.

F. schildert im Gespräch mit der RNZ, was sie erlebt hat. Sie hatte das Bad am 8. November besucht, ihr zwölf Jahre alter Sohn und einer von dessen Freunden waren dabei. Es war ein Montag, im Bad war wenig los. Der "Hurricane-Loop" war zunächst gesperrt. Gegen Ende ihres Aufenthalts gab das Bäderpersonal die Rutsche jedoch frei. F. und die beiden Kinder gingen in die obere Ebene. Die Mutter entschied sich für die Looping-Rutsche, die sie schon von früheren Aufenthalten im Miramar kannte. Vor dem Eintritt in die Einstiegskapsel habe ein Bediensteter ihr erklärt, wie sie durch die Röhre rutschen müsse – unter anderem mit verschränkten Armen. Der Mann habe sie außerdem darauf hingewiesen, dass sie unter Umständen stecken bleiben könne. F. kann sich genau erinnern: "In diesem Falle solle ich liegen bleiben, ich würde dann herausgeholt, es sei die sicherste Rutsche im ganzen Miramar."

Adrenalin hoch, Countdown runter, Klappe auf: F. rutschte drauf los – und blieb vermutlich schon hinter dem ersten Looping hängen. Sie tat, wie ihr geheißen. Sie wartete. Sie rief. Sie klopfte gegen die Wände. Vergebens. Das Wasser lief weiter. F. hielt sich fest, wollte nicht ins Dunkel des Loopings voranrutschen. Die Kräfte ließen nach. Sie erbrach in die Rutsche. Sie vernahm Geräusche, hoffte, dass man sie bemerkt. "Ich habe gedacht, die legen mir einen Gürtel um und ziehen mich wieder hoch", sagt sie. Von den beiden Notausstiegen, die von der Röhre auf eine Art Außengerüst führen, habe sie nichts gewusst. "Wenn einer dieser Ausgänge zu sehen gewesen wäre, hätte ich ihn benutzt, ich bin klaustrophobisch und jede Sekunde war zu viel", so die zweifache Mutter und PR-Expertin.

Es wurde dunkel draußen. Dann ging oben die Klappe auf. Zunächst hoffte die Eingeklemmte auf Rettung. "Dann wurde mir klar, dass der Nächste rutschen will. Ich schrie aus Leibeskräften. Aber zwei Sekunden später krachte eine junge Frau auf mich drauf." F. erlitt ein Schleudertrauma, eine Nierenprellung und weitere Verletzungen. Sie wartet gegenwärtig auf eine MRT-Untersuchung. Ihren Angaben zufolge trug auch die andere Unfallbeteiligte, eine 20 Jahre alte Studentin, Verletzungen davon. Die beiden Frauen haben nach wie vor Kontakt.

Nach dem Zusammenprall bemerkten die Bäderbediensteten, dass die Rutsche blockiert war. Sie holten die Frauen aus der Röhre. F. war so geschwächt, dass einer der Angestellten die gerade mal 70 Kilogramm schwere Frau hinuntertragen musste. Die zweifache Mutter erinnert sich noch, dass unten im Badgebäude danach viel los war. Ihr Sohn hatte seine Mutter gesucht, sein Freund wiederum hatte seine eigene Familie informiert.

Dessen Mutter war schon ins Bad gekommen, als man F. endlich aus der Rutsche rettete. Das Miramar hat auf Anfrage der RNZ Stellung zu dem Vorfall bezogen. Das Bad bedauert den Unfall und übernimmt die Verantwortung dafür. Als Ursache wird menschliches Versagen genannt: Der Bedienstete am oberen Ende der Rutsche hätte an einem Bildschirm überprüfen müssen, ob F. nach einer halben Minute den Ausgang des "Hurricane-Loop" passiert. Das habe der Angestellte nicht getan, aus Mangel an Konzentration. Die Bediensteten würden aber genau eingewiesen und wüssten, wie die Rutschen zu bedienen sind. Das Bad habe außerdem überprüft, ob andere Angestellte Kenntnis gehabt haben könnten vom Verbleib des späteren Unfallopfers.

Spätestens hier gehen die Angaben des Bades und der Betroffenen auseinander: Das Miramar betont, dass man F. sofort gerettet hätte, wenn ihr Sohn klar gesagt hätte, wo seine Mutter ist. Dem widerspricht die Betroffene vehement. Ihr Sohn habe gewusst, wo er seine Mutter zuletzt gesehen hatte: am Rutscheneingang. "Am schlimmsten war für mich, dass man mich nicht ernstgenommen hat. Nach 30 Minuten ließ ich sie ausrufen, ich sagte, sie sei zuletzt am ,Hurricane-Loop’ gewesen, und der Schichtleiter meinte, ich solle mich mal zehn Minuten hinsetzen, sie käme doch sicher gleich. Ich habe mir solche Vorwürfe gemacht, dass sie das so lange aushalten musste", so der Zwölfjährige. Er habe nur eine durchsichtige Glasscheibe weiter gestanden, am Eingang von einer weiteren Rutsche. Dementsprechend habe er unmissverständlich artikuliert, dass seine Mutter noch in der Looping-Rutsche sein könnte.

Das Bad hatte zudem erklärt, dass die Ausstiegsluken hinter den Loopings – jeder hat eine kleine Senke, um das Tempo der Rutschenden zu drosseln – gekennzeichnet seien und man einfach aussteigen könne. Die in solchen Fällen eigentlich automatisch alarmierten Bediensteten kämen dann aufs Gerüst. F. dagegen sagt, sie sei vom Bediensteten weder auf diese Möglichkeit hingewiesen worden, noch habe sie selbst eine wie auch immer gekennzeichnete Luke entdeckt. Es sei kein Alarm losgegangen, als sie stecken blieb. Sie ist nach wie vor krankgeschrieben. Die Folgen des Unfalls für Körper und Seele sind schlimm.

F. betont engagiert und glaubwürdig, dass es ihr nicht um Medienpräsenz gehe. Sie wolle erreichen, dass das Bad die Prozesse an der Rutsche sowohl technisch als auch personell neu festlegt, damit nie mehr ein Mensch so lang feststeckt und verletzt wird.

Update: Mittwoch, 17. November 2021, 19.23 Uhr

Besucherin steckte eine Stunde in der Looping-Rutsche fest

Weinheim. (web) Unfall im "Hurricane-Loop": Eine Besucherin des Miramar ist vergangene Woche in der Looping-Rutsche des Bades stecken geblieben und konnte sich über einen längere Zeitraum hinweg nicht befreien. Als die nächste Besucherin rutschte, prallte sie auf ihre feststeckende Vorgängerin. Diese wiederum trug Verletzungen davon, die den vorliegenden Angaben nach keineswegs trivial, aber nicht lebensbedrohlich sind.

Nach Angaben des Miramar steckte die Betroffene eine knappe Stunde lang fest. Andere Stimmen sprachen von 80 Minuten. Ziemlich unstrittig ist, dass der Unfall auf das Konto des Bades geht, genauer: auf den Mitarbeiter, der am oberen Ende des "Hurricane-Loop" Dienst hatte.

Seine Aufgabe wäre es gewesen, an dem entsprechenden Bildschirm genau darauf zu achten, dass die rutschende Besucherin am unteren Ende der Rutsche ankommt. Das tat er nicht, mutmaßlich aus mangelnder Konzentration: Es war ein Werktag, in dem Bad war in diesen Momenten eher wenig los.

Die Besucherin sei an einem Tiefpunkt aus ungeklärten Gründen liegen geblieben, teilte ein Medienberater des Bades mit. Die Rutsche verfügt über zwei dieser Tiefpunkte, diese drosseln das Tempo. Die Gäste würden andernfalls zu viel Fahrt aufnehmen. "Rutscher müssen über zwölf Jahre alt und mindestens 50 Kilogramm schwer sein", so der Berater. Es könne wegen des Rutschverhaltens und der Körperlage einzelner Besucher jedoch dazu kommen, dass auch Erwachsene einen der beiden Loopings nicht schaffen. Es handelt sich darüber hinaus um eine der engsten Rutschen im Miramar.

Nach jedem Looping befindet sich an der jeweiligen Vertiefung jedoch eine Ausstiegsklappe, die deutlich gekennzeichnet ist, teilt das Bad mit. Rutschende hätten damit die Möglichkeit, innerhalb von höchstens einer halben Minute selbst aus der Röhre auszusteigen. Mitarbeitende des Badediensts würden sie dann abholen und vollends nach unten bringen. Die Notausstiege können von beiden Seiten aus geöffnet werden.

Dass die Ausstiege funktionieren, muss das Bad im Zuge von technischen Überprüfungen nachweisen. Nach Miramar-Angaben fand die letzte Anfang September statt. Warum die Besucherin nicht einfach ausstieg und ob sie sich ihre Verletzungen vor oder bei dem Zusammenprall mit der nachfolgenden Rutschenden zuzog, ist unklar.

Das Miramar betont, dass die Einweisung des Personals umfangreich sei und regelmäßig wiederholt werde. Das richtige Verhalten der Bediensteten während des je 30 Sekunden dauernden Rutschvergnügens der Besucher werde intensiv durchexerziert, ehe die Angestellten die Badegäste in die Loopings schicken dürfen.

Geschäftsführer Marcus Steinhart bedauert den Vorfall sehr: "Wir wünschen der Dame eine gute Genesung." Alle Mitarbeiter, die an den Rutschen arbeiten, würden nun erneut auf eine achtsame und sorgfältige Bedienung hingewiesen.

Das Miramar bestätigt zudem, dass der Sohn der Besucherin seine festsitzende Mutter gesucht und sich beim Badedienst gemeldet hat. Es habe aber keinen Hinweis auf die Rutsche gegeben, sonst hätte man diese sofort überprüft.