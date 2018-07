"Heinz" heißt eigentlich Julian Bellini und stammt aus der berühmten Artisten-Dynastie Traber. Er lässt im Schlosspark im Alleingang in mehreren Stunden einen Turm entstehen. Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Weinheim sieht sich gern als "Stadt des Ehrenamts". Was mit Blick auf das vergangene Landesturnfest und die vielen dort aktiven Helfer ja auch seine Berechtigung hat. So gesehen hat der Ehrenamtstag in diesem Jahr - es ist der dritte seiner Art - eine besondere Bedeutung.

So lädt Oberbürgermeister Heiner Bernhard die Ehrenamtler seiner Stadt am Donnerstag, 12. Juli, zu einem Kulturabend sowie zu Getränken und einem Imbiss in den Schlosspark ein.

Das Prozedere ist wie in den Vorjahren: Ehrenamtlich engagierte Bürger der Stadt melden sich bei einem Info-Point im Schlosspark und bekommen dort Bons ausgehändigt. Das Kulturprogramm ist ein "Bonbon", das an diesem Tag allen Besuchern kostenlos dargeboten wird.

Denn gleichsam fällt der Ehrenamtstag auch wieder auf den Auftakt des Festivals "Theater am Teich" - und auch der ist als Familientag mit freiem Eintritt konzipiert. Es geht schon um 14.30 Uhr los - mit einer besonderen Performance, die etwas profan "Heinz baut" heißt. Dabei ist sie durchaus spektakulär.

"Heinz" heißt eigentlich Julian Bellini und stammt aus der berühmten Artisten-Dynastie Traber. Er lässt im Schlosspark im Alleingang in mehreren Stunden einen Turm entstehen. Es sind insgesamt 50 Eschenstangen und ein paar Flachsseile, die "Heinz" braucht für seine Suche nach ewig gültiger Perfektion.

Er baut sich, ohne den Boden noch einmal zu betreten, die 50 Stäbe zu einem Turm zusammen, den er auf- und abbaut - und der immer wieder anders aussieht. Eine wunderbare Zelebrierung von Zeitlosigkeit und Vergänglichkeit.

Kabarettistischer Leckerbissen: Franz Kain. Foto: Kreutzer

Um etwa 19.15 Uhr gibt es dann den besonderen kabarettistischen Leckerbissen. Franz Kain gibt rund eine Woche vor der Premiere seines neuen Solo-Programmes schon einmal exklusiv einen Einblick in den "Baby-Boom-Bu", so lautet der Titel des Programms, in dem sich der 1964 geborene Kabarettist mit den Menschen seines Jahrgangs auseinandersetzt, die immer die meisten sind - egal, wo sie hingehen. Franz Kain wird auf der "TaT"-Teichbühne auftreten.

Die Besucher ziehen nach seiner Kurz-Show weiter an den Blauen Hut, denn dort spielt das Blue Sky Orchestra wieder zum "Tanz am Turm"; und dort ist Platz, eine Runde zu tanzen - auch das hat zum "TaT"-Auftakt Tradition.

Versprochen wird: "Unvergesslicher Swing für einen unvergesslichen Abend". Das Blue Sky Orchestra lässt die "goldenen Zeiten" der Swing-Ära wieder aufleben. Mit einer erstklassigen Besetzung sorgt diese Band für ein Swing-Erlebnis der besonderen Art - extravagant, glamourös, stimmungs- und niveauvoll sowie tanzbar!