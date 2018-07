Seit gut fünf Jahren ist Julian Bellini mit seinem Programm "Heinz baut" auf Tour. Er will dabei auch vermitteln, was mit Konzentration, Ruhe und Zeit möglich ist. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Zu Beginn waren es kaum zwei Dutzend Zuschauer, die es sich am Donnerstag zum Auftakt des viertägigen Theaters am Teich (TaT) am Rande des Weihers, auf den Steinstufen, Bänken oder auf den bereit gestellten Stühlen bequem gemacht hatten. Doch als mit fortschreitender Zeit und inmitten des Teichs auf einer schmalen, schwimmenden Plattform nach und nach ein am Ende aus 50 Eschenstäben bestehender Turm zunehmend an Höhe gewann, wuchs auch die Anzahl der Zuschauer.

Familiennachmittag und Ehrenamtstag bei freiem Eintritt lautete das Zauberwort, das die Zahl der Zuschauer von Minute zu Minute größer werden ließ. Der Ehrenamtstag war Weinheimern gewidmet, die sich in den zurückliegenden Wochen und Monaten in sozialer und menschlicher Verantwortung sowie bürgerschaftlichem Tun um andere gekümmert hatten.

Und so wie vor allem die Jüngeren vor dem den Atem anhielten, was der junge Mann da auf dem von Wellengekräusel umschwappten "Kreuz-und-Quer" mithilfe von Hanfseilen sowie den drei Meter langen und knapp fünf Zentimeter dicken Stangen zusammenschnürte, so verfolgten am Ende auch einige Hundert Erwachsene mit Staunen und ungläubigen Blicken die "Himmelsbohrung nach Erkenntnis".

Seit gut fünf Jahren tourt der Aktionskünstler Julian Bellini alias "Heinz" aus der berühmten Traber-Artistenfamilie mit seiner Stangenperformance durch Europa. Aus anfänglich nur drei miteinander verknüpften Stangen, die als Dreibeinständer der Konstruktion Halt verleihen, bindet Bellini Stange um Stange zusammen. Er verstrebt diese und stützt damit das Fundament, auf dem der Turm langsam an Höhe gewinnt.

Als flinker Kletterer erweist sich der 35-Jährige in dem entstehenden Stangenlabyrinth für das ständige Hinauf- und Hinuntergleiten bestens geeignet. Zwischendurch prüft und analysiert "Heinz" immer wieder mit dem Einsatz seines Körpergewichts die Stabilität des Turms.

Er unterbricht sein Tun lediglich hin und wieder durch kleine "Apfelpausen". Denn Klettern und Bauen machen hungrig. Meditative Musik umrahmt das Ganze und erzeugt in Verbindung mit der Umgebung ein einzigartiges Flair.

"Die Konstruktion basiert immer auf dem gleichen System aller zuvor gebauten und auch künftig noch zu bauenden Türme", erklärt Bellini. Die Form des Turms jedoch ist jedes Mal eine andere und macht das Kunstwerk zu einem kurzlebigen Unikat.

Und noch etwas anderes ist an dem am Ende 13 Meter hohen Bauwerk besonders: Hat Bellini erst einmal den Boden der Plattform verlassen, so betritt er diese erst wieder, nachdem er den Turm wieder zurückgebaut, entschnürt und komplett in seine Einzelteile zerlegt hat. Gut vier Stunden mussten sich die Zuschauer auch am Donnerstag gedulden, ehe der Auf- und Abbau komplett geschafft waren.

"Zeit zum Entschleunigen in einer Zeit, wo im Gegensatz zum Turmbau zu Weinheim alles nur auf Hektik ausgelegt ist", wie Bellini zu vermitteln versucht. Gunnar Fuchs vom Kulturbüro der Stadt hatte auch diesmal wieder sein "Händchen" für die Verpflichtung eines außergewöhnlichen Künstlers für das TaT bewiesen.

Heruntergefallen sei er in all den Jahren noch nie, beteuert Bellini ganz zum Schluss. Wer "Heinz" geduldig zugeschaut hat, konnte seinerseits entdecken, was im richtigen Leben wie auch noch bei anderer Gelegenheit meist fehlt: "Die Zeit, die nötig ist, damit sich etwas entwickeln kann."