Zum Thema Natur gibt es Führungen durch den Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof, die von April an einem Sonntag im Monat stattfinden. Jeden ersten Sonntag im Monat kann man den Heilpflanzengarten des Schlossparks kennenlernen, und durch den Exotenwald geht es vom 17. März an, jeweils am Sonntagmittag um 15 Uhr. Auch das Sechs-Mühlen-Tal lockt: Die Führungen entlang der Weschnitz starten am Samstag, 2. März und finden dann einmal im Monat am Samstagmittag oder für Gruppen nach Vereinbarung statt.

Das Besucherbergwerk "Grube Marie" ist jeweils am letzten Samstag im Monat im Programm.

Den regelmäßigen Altstadtführungen darf sich jeder gegen eine Gebühr von 4 Euro anschließen. Los geht’s von März an, immer am Freitagabend, 18 Uhr, am Marktplatz vor der Tourist-Info. Daneben gibt es Themenführungen, etwa mit Fackeln und Stadtführern, die in historische Rollen schlüpfen.

Auch die Zwei Burgen sind ein Ziel, auch Hochzeitsgesellschaften können eine gezielte Führung erhalten; ebenso Kinder- und Jugendgruppen.

Es geht in die Ortsteile wie Lützelsachsen, in die Nord- und die Weststadt. Auch historische Persönlichkeiten wie Liselotte von der Pfalz oder Sprichwörter wie die "Katze im Sack kaufen" bieten Anlässe für Führungen. Auch das Stadt-Museum bietet Führungen an, auch für Familien.

Kulinarisch wird es auch, zum Beispiel bei den immer beliebteren Wildkräuter-Führungen mit Dorisa Winkenbach - erstmals am 21. März - und in den Weinbergen, wo die die Stadt mit dem Weingut Schröder zusammenarbeitet.

Neue Themen sind dazugekommen, etwa eine Mittsommertour am 21. Juni. Tradition haben dagegen schon die "Segway-Touren" durch die Stadt.

International: Die meisten Führungen werden - auf Anfrage - auch in anderen Sprachen angeboten.

Info: Das genaue Programm ist als Flyer erhältlich bei der Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz oder online einsehbar und als Download auf www.weinheim.de.

