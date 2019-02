Weinheim. (RNZ) Auf dem Weg nach Pyeongchang - dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2018 - liegen noch viele Herausforderungen vor Laura Grasemann: so hart trainieren wie nie, die Masterarbeit in molekularer Biotechnologie schreiben und fehlende Gelder für Trainer, Physiotherapeut, Trainingslager und Wettkämpfe auftreiben. Dennoch: Nach einem anstrengenden Sommer, in dem sie sich mit Krafttraining, Mountainbiken und Laufen fitgehalten hat, heißt es nun: mit Vollgas in den Winter.

Die erfolgreichste deutsche Freestyle-Buckelpisten-Fahrerin der letzten Jahre war jetzt bei "Sport65" in Weinheim zu Gast, um ihre neuen Skischuhe abzuholen und ihre Freestyle-Ski für die kommende Olympiasaison fitzumachen.

Mit "Sport65" habe sie seit Beginn ihrer Karriere einen Partner an ihrer Seite, der trotz der räumlichen Distanz zu den Bergen den passenden Service und das passende Material für ihren Profisport bieten kann, machte sie klar. Zwar schleift sie ihr Material im Verlauf der Saison selbst, doch ab und zu müssen die Profi-Maschinen in Weinheim ran.

Die neuen Skischuhe werden sie nach Zermatt, Kaprun, Ruka (Finnland), Thaiwoo (China) und Gebiete in Nordamerika und Kanada (Deer Valley und Calgary) begleiten. Im Gespräch mit Holger Dörsam von "Sport65" erklärte die Athletin, wie schwierig es mitunter sein kann, ihre Sportart auf professioneller Ebene zu betreiben: So ist Freestyle nicht mehr unter dem Dachverband des Deutschen Skiverbandes (DSV) beheimatet. Das führt dazu, dass sich zum Beispiel die Sponsorensuche wesentlich schwieriger gestaltet als bei Disziplinen wie Ski Alpin oder Biathlon. Eine Saison im FIS-Zirkus (Fédération Internationale de Ski) schlägt mit fast 30.000 Euro Kosten zu Buche. Dass Ski-Freestyle in Europa eher ein Nischendasein fristet, erschwert das Wirtschaften umso mehr. Mit leuchtenden Augen erzählt Grasemann jedoch von den Olympischen Spielen in Sotschi, den Worldcups in Übersee oder von ihrem persönlichen Highlight, dem Worldcupfinale mitten in der Innenstadt von Moskau. Wenn im Zielraum mehrere tausend Zuschauer feiern und die Fahrt zu einer einzigen Party machen, feuere das enorm an.

Übrigens war das Freestyle Skifahren maßgeblich daran beteiligt, den einschlafenden Skizirkus in den 1990er-Jahren wiederzubeleben. So entstanden die heutigen Trendsportarten Freeriding - Variantenskifahren im freien Gelände - und Slopestyle aus der Buckelpistenszene. Hier schließt sich auch der Kreis zu Weinheim, wo schon seit Jahren dafür gesorgt wird, dass die Skifahrer mit den "Sport65"-Reisen zum "Freeriden" kommen und dabei auch noch das passende Material erhalten.

Info: Wer die Freestyle-Olympionikin aus der Kurpfalz unterstützen will, kann sich direkt an sie wenden: unter www.laura-grasemann.de. Wer wiederum selbst Interesse an dieser Sportart verspürt, meldet sich beim Skiclub in Wiesloch.