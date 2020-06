Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Lange mussten sich die Handballer der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) gedulden, doch seit der vergangenen Woche fliegen die Bälle nun auch in der Heinrich-Beck-Halle wieder durch die Sportstätte. Nachdem die Saison aufgrund der Corona-Krise frühzeitig abgebrochen werden musste, war lange Zeit an ein gemeinschaftliches Training nicht mehr zu denken.

Seit 16. Juni heißt es für die Erste Mannschaft wieder zwei Mal in der Woche Training mit den Mannschaftskollegen. Bis dahin hatte sich jeder Spieler mit Ausdauerplänen, die jeder von ihnen bekommen hatte, alleine fit gehalten. Doch auch wenn sich die Beschränkungen nach und nach lockern, ist man von einem normalen Training noch weit entfernt. Zurzeit dürfe man mit zehn Spielern in der Halle trainieren, erklärte Trainer Frank Schmitt. Durch die Größe der Halle sei es für die Mannschaft möglich, bei heruntergelassener Trennwand in zwei Zehnergruppen zu trainieren, die damit räumlich strikt voneinander getrennt sind.

"Heute steht das erste Mal ein intensiveres Training auf dem Programm", berichtete Schmitt am Dienstagabend. In der kommenden Woche wolle man zudem anfangen, das Training weiter aufzustocken. Bis dahin hofft er auch auf eine offizielle Nachricht, wann der Start der kommenden Saison angesetzt werden soll. "Dann haben wir wenigstens ein Ziel vor Augen", so Schmitt. Er weiß, dass die Ungewissheit momentan für alle auch ein gewisses Maß an Frustration bedeutet.

An den Start der Saison ist auch die Vorbereitung geknüpft, die die Mannschaft in den nächsten Monaten durchläuft. Dabei müsse man in diesem Jahr ganz besonders flexibel sein, denn auch wenn ein Termin bekannt gegeben werde, wisse man nicht, wie sich die Situation bis dahin entwickle, mutmaßte Schmitt. Ihm war bewusst, dass momentan jede Mannschaft mit diesen Unsicherheiten leben muss. Und für Schmitt ist auch klar, dass ein Saisonstart ohne Zuschauer beinahe undenkbar ist. "Die Zuschauer sind praktisch unsere Haupteinnahmequelle", ging er auf den finanziellen Aspekt ein. Und der Handballsport lebt auch von den Emotionen, die die Zuschauer ihm einhauchen. "Wir sind keine Profis. Wir machen das hier, weil wir Spaß daran haben, und dann ist das Spielen vor leeren Rängen die Höchststrafe", fand Schmitt.

Aber auch wenn für die kommende Saison noch vieles in den Sternen steht, so ist den Spielern die Freude daran, endlich wieder gemeinsam trainieren zu können, deutlich anzumerken. Denn neben intensiven Einheiten kamen auch der Humor und die gute Stimmung unter den Mannschaftskollegen nicht zu kurz. Das gemeinsame Training sei alleine schon als Motivation untereinander wertvoll, sagte Schmitt, auch wenn es noch nicht so intensiv stattfinden darf wie vor der Pause. Koordinationsübungen, Würfe aufs Tor und Passspiel – an vielem kann inzwischen wieder gearbeitet werden.

Doch aufgrund der Abstandsregeln kommen auch einige wichtige Trainingsaspekte noch zu kurz, erklärte Schmitt. "Erst wenn Körperkontakt wieder erlaubt ist, können wir richtig anfangen, Handball zu trainieren", betonte Frank Schmitt.