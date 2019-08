Von Axel Sturm

Ladenburg. Noch gehört eines der bedeutendsten Denkmäler Ladenburgs, die Sankt-Sebastians-Kapelle, der katholischen Kirche. Die Kapelle zählt zu den ältesten Sakralgebäuden rechts des Rheines und steht auf der Liste der wichtigsten Kulturdenkmäler in Baden-Württemberg. Wegen baulicher Mängel wurde sie vor rund 15 Jahren für die Öffentlichkeit geschlossen. Ewig soll das so aber nicht weitergehen.

Weil die bischöfliche Hofkapelle möglichst schnell wieder geöffnet werden soll, erarbeiteten die Stadt und die katholische Kirche ein Konzept, wie das historische Bauwerk mit seinen wertvollen Wandgemälden gerettet werden kann. Es wurde vertraglich vereinbart, dass die Stadt nach Umsetzung des ersten Sanierungsschritts die Kapelle übernehmen wird. Bei einem Vor-Ort-Termin, bei dem zwei Großspenden überreicht wurden, ging Bürgermeister Stefan Schmutz nun auf den Zeitplan ein.

Sonderausstellung und 360-Grad-Innenansicht

Er kündigte an, dass 2020 mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden könne, der von der Kirche alleine finanziert wird. Um das Gebäude statisch zu sichern, wird ein Ringanker eingebaut. Eine Kostenschätzung ergab, dass die Kirche hierfür rund 700.000 Euro investieren muss. Die Kosten des zweiten Bauabschnitts werden dann gedrittelt. Diese Investition in Höhe von rund 500.000 Euro teilen sich die Erzdiözese Freiburg, die Katholische Pfarrgemeinde Ladenburg und die Stadt auf.

Noble Spender: Das Ehepaar Ehry (l.) spendete 1000 Euro, Michael Scharr (r.) übergab 5000 Euro für die Restaurierung der Kunstwerke in der Sebastianskapelle.

Wie die Stadt die renovierte Kirche später nutzen will, sei noch nicht entschieden, sagte Bürgermeister Schmutz. Er kündigte zwei weitere Neuigkeiten zur Sebastianskapelle an. Zum einen wird es im Jahr 2020 im Lobdengau-Museum eine Sonderausstellung über die Kunstwerke der Kapelle geben. Zum anderen können die Gäste ab sofort eine 360-Grad-Innenansicht hier abrufen.

Das aber war noch nicht alles. Der Ladenburger Heimatbund hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spenden für die Restaurierung der Kunstwerke in der Sebastianskapelle zu sammeln. Zwei weitere sind nun dazugekommen. Heimatbund-Vorsitzende Carola Schuhmann betonte vor der Spendenübergabe, dass sich "erfreulich viele Menschen mit der Spendenaktion identifizieren können". Das Geld werde nicht für die bauliche Instandhaltung der Kapelle genutzt, sondern ausschließlich für den Erhalt der Kunstgegenstände, sagte Schuhmann. Für die Vorsitzende ist es daher logisch, dass nach der baulichen Sanierung auch die Sanierung der Fresken erfolgen muss.

Schuhmann gab bekannt, dass zukünftige Spender mit einem Dankeschön-Bonus belohnt werden. Die nächsten 100 Spender, die 200 Euro oder mehr geben, erhalten demnach vier Stadt-Ansichten. Die Nachdrucke von Lithografien zeigen Ladenburg-Ansichten des Künstlers Karl Ludwig Hauser (1810-1873).

Das ehemalige Vorstandsmitglied der Sparkassen-Versicherungen, Michael Scharr, lebt seit 22 Jahren in Ladenburg. "Meine Frau und ich lieben diese Stadt", sagte Scharr. Und so will er etwas zurückgeben. Sein 70. Geburtstag wurde zwar im Kreise der Familie gefeiert, aber Freunde und frühere Geschäftspartner bat der Mathematiker darum, in einen Spendentopf einzuzahlen.

Geld von 70. Geburtstag und Diamantener Hochzeit

Das "Geburtstagsgeld" sollte der Renovierung von St. Sebastian zugutekommen. Und so kam es dann auch: 5000 Euro übergab Scharr an den Heimatbund. Es handelt sich dabei nicht um die erste Großspende, die Scharr einer Ladenburger Institution überreichen konnte. Zu seinem 60. Geburtstag spendete er 10.000 Euro an die Ladenburger Martinsschule.

Auch das Ehepaar Klaus und Hildegard Ehry war bei der Spendenübergabe dabei. "Sie haben sich spontan angesagt, um uns eine 1000-Euro-Spende zu überreichen", freute sich Schuhmann. Ehrys feierten kürzlich ihre Diamantene Hochzeit und baten die Gäste, keine Geschenke zu überreichen. Stattdessen stellten sie eine Spendenbox auf. Klaus und Hildegard Ehry leben gerne in Ladenburg, nicht zuletzt wegen der vielen Kulturangebote. "Hier muss man sich einfach wohlfühlen", meinte Klaus Ehry, der sich auch beim Arbeitskreis Berufsfindung der ZukunftsWerkStadt engagiert.