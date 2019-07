Von Günther Grosch

Weinheim. Nanu, was war denn da los? Ob es daran lag, dass zum Monatsanfang die Taschengeldkasse noch gut gefüllt war? Oder war eher doch das herrliche Badewetter schuld? Fakt ist, dass ausgerechnet der 30. Jubiläums-Schülerflohmarkt am Samstag unter Angebots-Auszehrung litt und deutliche Lücken aufwies. Unter dem Strich aber kamen sowohl die Schnäppchenjäger vor als auch die Taschengeldaufbesserer hinter den Tischen dennoch auf ihre Kosten.

Als "Krösus" durfte sich Maximilian aus der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule fühlen, bei dem nach gut vier Stunden glatte 160 Silber-Flöhe in der Kasse hüpften. Immerhin 53,50 Euro teilten sich in schwesterlicher Eintracht Zoe, Jennifer und Alisa. "Macht für jede von uns 17,83 Euro", rechnete Mathe-Genie Zoe blitzschnell aus. "Und mit dem übrig bleibenden Cent ärgern wir unseren Bruder Frederick, der lieber an den Waidsee gegangen ist", sagte Jennifer und grinste.

Auch die alte Spielzeugauto-Sammlung wurde oft zum Verkauf angeboten. Foto: Kreutzer

Dass Flohmarkttag zugleich auch Tapeziertischtag bedeutet, zeigte sich schon beim ersten Rundgang durch die beiden Schlosshöfe und den angrenzenden Schlosspark. "Schleppst du noch oder baust du schon auf?" lautete vor allem für Väter die Devise. Derweil der Nachwuchs aus Kartons, Bollerwagen und Trollis die "ausgespielten", "ausgelesenen" und "ausgepuzzelten" Schätze auspackte und die Mamas das Ganze in Szene setzten.

"Früher Vogel bekommt die besten Schattenplätzchen" lautete ein anderer Spruch aus dem Erfahrungsschatz derjenigen, die schon lange vor Beginn ihr Warenlager aufschlugen. Gefragt war hier insbesondere die Große Libanonzeder im kleinen Schlossgarten mit ihren weitausladenden Ästen und Zweigen. Wie schon im Vorjahr fast an gleicher Stelle hat Ute Mohr hier wieder ein Plätzchen gefunden. Ihre in fast zwei Jahrzehnten angehäufte Ansammlung von annähernd 500 Plüsch-Fröschen könnte die Kaulquappen im nahen Schlossparkteich neidisch gemacht haben. Wie aus Grimms Märchenbüchern entsprungen tummelten sich immer noch mehr als 50 groß gewordene Schilf- und Seerosenbewohner auf Mohrs "Park-Tisch". "Aber quaken gelernt haben sie noch immer nicht", wie ein Vorübergehender scherzte, der die "grüne Pracht" schon im Vorjahr bewundert hatte.

Die anrollende E-Scooter-Welle veranlasste offensichtlich mehrere Anbieter, ihre bisher mittels eigener Muskelkraft ausgetretenen Dreiräder, Pukys, Bobby Cars, Inliner und Skateboards loszuwerden. Hingucker hier: Ein "Lillifee"-Mädchenfahrrad in Pink, "wie im Märchen und mit extra frisch aufgepumpten Reifen".

"Krass! Original Blechtrommel für acht Euro": Eine steile Karriere in der Werbebranche kann schon jetzt dem 13-jährigen Paul vorhergesagt werden. In Anspielung auf die Geschichte der "Blechtrommel" um den kleinen Oscar Matzerath aus der Feder von Literaturnobelpreisträger Günter Grass ragte Paul mit seiner originellen Werbung für sein Schlaginstrument aus der Masse der anderen Anbieter heraus.

Mit Unterstützung der Eltern hatten die Teilnehmer die Tapeziertische aufgestellt. Einige nutzten auch die Chance, um gebrauchte Kleidung zu verkaufen. Foto: Kreutzer

Im Fazit ließ dann auch die Angebotsvielfalt in den Augen von Carmen Harmand vom organisierenden städtischen Amt für Bildung und Sport nichts zu wünschen übrig. Von der Baby-Kleidung und Boxhandschuhen, Jongliertellern mit dazugehörigen Stäben, einem 125 Zentimeter hohen lenk- und schwenkbaren Kran und dem 1000-teiligen Panorama-Puzzle über das "Hausbuch der Narren und Schelme" bis hin zum ausrangierten Vogelkäfig, einem "Wackeldackel", einem "Work-Shop" (Kinder-Werkbank) und einer Hexen-Zauberbox reichte das ABC des vor allem gegen Ende "günstigst" Verscherbelten. Als Ladenhüter hängen blieben lediglich einige Packungen Christbaum-Kugeln und -Schmuck. Wer denkt auch schon bei fast 30 Grad unter sengender Sonne an Weihnachten? Gänzlich ohne zumindest ein paar Euro verdient zu haben, die anschließend immerhin für ein paar Kugeln Belohnungs-Eis auf dem Marktplatz ausreichten, musste niemand seine Siebensachen packen. Insgesamt hatten sich Schüler aus 20 Weinheimer Schulen angemeldet. Ach ja: Auf keinen Fall vergessen werden darf der Pipi-Nachttopf von Nadines kleiner Schwester Tamara. Den hatte die Siebenjährige, die mit ihrer Oma gekommen war, "extra vorher ausgewaschen und mit Sagrotan desinfiziert. Sie können auch mal dran riechen".