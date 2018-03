Schriesheim. (cab) Sie hätte sich den Start in ihre Amtszeit nicht schöner vorstellen können, sagte Weinkönigin Sophie gestern im Zehntkeller mit Blick auf den bisherigen Verlauf des Mathaisemarkts. Das Fest ist wirklich eine runde Sache. Das galt auch für den "Empfang der Ehrengäste". Bürgermeister, Kommunalpolitiker sowie Vertreter von Behörden und Institutionen aus der Region trafen sich zu ihrem traditionellen Rundgang, der wie immer in der Kunstausstellung des Kulturkreises begann. Hier, im Haus der Feuerwehr, begrüßte Bürgermeister Hansjörg Höfer die namhafte Runde und gab einen kurzen Überblick über das, was sich in Schriesheim so tut und seit dem letzten Mal getan hat. Auch das ist eine gute Gewohnheit.

Höfer sprach die Erfolge in der Flüchtlingsunterbringung und Integration an, er verwies auf die Anstrengungen für eine gute Zukunft der Talstraße und erwähnte den kostspieligen Neubau des Kindergartens in der Kurpfalzstraße - "pro Gruppe eine Million". Der Bürgermeister lobte die Volksbank Kurpfalz, die nicht nur ihre Filiale saniert, sondern auch neue Arbeitsplätze in die Stadt gebracht habe. Diskussionen erwartet er bei der Frage, was aus dem inzwischen viel zu engen Feuerwehrhaus werden soll. Beim Stichwort Feuerwehr kündigte er an, dass es Ende Mai wieder eine Fahrt mit seinem Dossenheimer Kollegen, Hans Lorenz, nach Südfrankreich geben soll. Die Partnerkommunen Uzès und Le Grau-du-Roi liegen nicht weit von einander entfernt. Vergangenes Jahr fuhren die Delegationen schon gemeinsam. Dieses Jahr ist die Reise aber verbunden mit einem besonderen Anlass. Die "T-Band" wird auf der Place aux Herbes ein Benefizkonzert zugunsten der Familie eines jungen Feuerwehrmanns aus Uzès geben, der im Rahmen eines Einsatzes ums Leben kam. Hier beweist sich die Freundschaft zwischen den beiden Feuerwehren aus Schriesheim und Uzès. Die Weldebräu spendiert zudem 100 Liter Bier für diesen Abend. Der Erlös soll ebenfalls den Angehörigen zugute kommen.

Kein Bier, sondern Schriesheimer WG-Wein und heiße Wurst gab es für die Ehrengäste anschließend im Zehntkeller. Hier stellten sich wie immer die "Novizen" des Behördentags vor, darunter die Bürgermeister Stefan Schmutz aus Ladenburg und Christoph Oeldorf aus Wilhelmsfeld, CDU-Stadträtin Lia Hartmann, Ursenbachs Ortschaftsrat Bernd Trotte, Pfarrer Kieren Jäschke und Begegnungszentrums-Leiterin Sarah Strohhäcker.

Am heutigen Mittwoch werden im Zehntkeller die Winzer am Mikro stehen - im Rahmen der Weinprämierung. Danach ruht das Fest für zwei Tage, um am Freitag Fahrt für das zweite Wochenende aufzunehmen. Bleibt zu hoffen, dass der Mathaisemarkt dann genauso schön bleibt wie er bis jetzt war.