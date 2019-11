Von Volker Knab

Schriesheim. Mit fünf eindringlichen Stellungnahmen haben sich am Donnerstag Christen vor dem Alten Rathaus in Schriesheim zum Thema: "Widerstehen" zu Wort gemeldet. Die Beiträge bildeten einen Teil der ökumenischen Veranstaltung "Kirche hellwach", die bereits zum zwölften Mal zum Reformationstag und zu Allerheiligen stattfand. Ein ökumenischer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche und eine Begegnung zum Abschluss im Katholischen Gemeindehaus sowie ein Gebet in der Katholischen Kirche umrahmten den Abend.

Mit der Veranstaltung "Kirche hellwach" legen evangelische und katholische Christen Zeugnis von ihrem lebendigen Glauben ab. "Es ist ein ökumenisches Projekt, bewusst auf den Tag gelegt, an dem so viele Geister unterwegs sind", erläuterte Suse Best im Gespräch mit der RNZ schmunzelnd. "Da zeigen wir uns als Kirche hellwach", so die evangelische Pfarrerin.

Der Abend begann mit einem Gottesdienst mit dem Gospelprojektchor in der fast komplett gefüllten Evangelischen Kirche. Best und ihr katholischer Kollege, Pastoralreferent Mark Rahmann, fesselten ihre Zuhörer mit ihren zum Teil persönlichen Auseinandersetzungen mit diesem sehr facettenreichen Thema, das aber zunächst und zuvorderst "Eintreten für das, was richtig und wichtig ist" bedeute.

Die Veranstaltung wurde von einem Vorbereitungsteam, bestehend aus Best und Rahmann, Brigitte Petrusch, Waltraud Buhmann, Markus Enzinger, Florian und Franziska Mersi, Rolf Braun sowie Bianca Schotter vorbereitet. Neben dem Gottesdienst waren die Statements von fünf Christen vor dem Historischen Rathaus ein zentrales Element. Die musikalische Begleitung übernahm draußen der evangelische Posaunenchor. Die fünf Gläubigen schilderten Situationen, die ihnen großen Mut und viel Selbstreflexion abverlangt hatten und dies weiter tun.

So berichteten zwei ehemalige, heute in Schriesheim lebende Bürger aus der früheren DDR, wie ihr Leben als Christen dort von etlichen Benachteiligungen gekennzeichnet war, die keineswegs allein das Arbeitsleben betrafen. Wer sich offen zu seinem Glauben bekannte, sich der Jugendweihe verweigerte und stattdessen konfirmieren ließ, dem waren - zumindest im Fall der beiden Betroffenen - Abitur und Studium verbaut. Deshalb betonten beide die große Bedeutung des Rechts auf freie Berufswahl. "Es ist wichtig, diese Freiheiten zu verteidigen." Einen ganz anderen Aspekt des Widerstehens beschrieb ein in der Krebstherapie tätiger Arzt. Ihm selbst hätten in jungen Jahren Sport, Bewegung und die Gemeinschaft seiner Volleyballmannschaft die Kraft gegeben, im Alter von 14 Jahren die Trennung der Eltern zu verkraften.

Jetzt setzt er die Kraft, die Sport und Bewegung einem Menschen zu geben vermögen, in der Behandlung seiner Patienten ein. Sein Glaube helfe ihm, nicht zu resignieren, Kraft zu schöpfen, getreu den Worten eines Patienten: "In meiner Situation ist es essenziell, Hoffnung zu haben, egal woher sie kommt."

Andere üben sich im Widerstand, um die Zukunft des Planeten Erde zu gewährleisten. Eine bei "Fridays for Future" engagierte Schülerin erläuterte ihre Motivation, Streiks und Demos zu organisieren. Das kostet Kraft und Konsequenz. "Nicht alle Lehrer schauen weg, wenn wir freitags nicht am Unterricht teilnehmen." Sie lebe vegetarisch und nutze - so weit wie möglich - keine Plastikverpackungen.

Andere leisten innerhalb der eigenen Kirche Widerstand. In der katholischen Kirche sind das die Frauen von "Maria 2.0". Eine in der Bewegung engagierte Schriesheimerin berichtete von dem Kampf um "eine grundlegende Erneuerung der Kirche durch Abschaffung des Pflichtzölibats und den Zugang von Frauen zum Priesteramt".