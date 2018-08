Schriesheim. (fjm) Für SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny ist es "ein kleines Zeichen an alle, die befürchten, dass wegen der Generalsanierung nun alles Geld ins Gymnasium fließt": Die Stadt erneuert derzeit den Eingangsbereich der Kurpfalz-Grundschule. In seiner Sitzung am Mittwochabend genehmigte der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) nachträglich die Vergabe von Schlosserarbeiten an die Firma Gassert. Die Kosten liegen bei etwas mehr als 94.000 Euro.

Bürgermeister Hansjörg Höfer begründete die verspätete Entscheidung des Ausschusses mit dem Zeitdruck durch das nahende Ende der Sommerferien. Auch wegen der derzeit vollen Auftragsbüchern bei Handwerkern und Baufirmen habe die Stadt auf eine normale Ausschreibung verzichtet. "Wir haben überlegt, ob wir für diese Maßnahme einen Architekten dazunehmen", sagt Höfer. "Die Planung hätte aber mindestens 10.000 Euro gekostet. Ob wir das durch günstigere Angebote bei der Ausschreibung wieder reinbekommen hätten, weiß ich nicht."

Bernd Hegmann von Freien Wählern hatte die Festlegung auf eine Firma zuvor bemängelt. "Es wäre wünschenswert gewesen, ein zweites Angebot zu haben", so Hegmann. "Auch das nachträgliche Absegnen ist etwas, was mir widerstrebt." Er stimmte schließlich als Einziger gegen die Vergabe.

Die anderen Fraktionen betonten die Notwendigkeit des Umbaus: "Die kleinen Kinder müssen die Türen der Grundschule öffnen können", sagte Wolfgang Fremgen (Grüne Liste).

Das war bisher vor allem für Erstklässler ohne Hilfe eine Herausforderung. Zudem waren die Zwischenräume zwischen den beiden schweren Metalltüren nicht einsehbar, Bürgermeister Hansjörg Höfer bezeichnete sie gar als "Angsträume" für die Schüler.

Glastüren sollen ab dem neuen Schuljahr Transparenz schaffen. Laut Höfer werden sie auch behindertengerecht sein. Außerdem wird das Lehrerzimmer erweitert, und die Schulsozialarbeit bekommt ein eigenes Büro.

Durch den Umbau sollen auch Heizkosten eingespart werden: Bisher verlor das Gebäude im Eingangsbereich viel Wärme. Die neue Türkonstruktion wird das ändern, hofft die Verwaltung. Zeitnah sollen nun die Schlosserarbeiten beginnen.