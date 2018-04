Von Karin Katzenberger-Ruf

Schriesheim. "Da kommen sie angeeiert", stellt ein Besucher mit Blick auf den Zieleinlauf im Kanzelbach nüchtern fest. Genau 1700 bunte Plastikeier sind wenige Minuten zuvor beim zwölften Ostereier-Wettrennen am Karsamstag an den Start gegangen. So viele wie noch nie! Die Eier passten in zwei Weinbergsbütten und wurden nach einem "Countdown" oberhalb der ehemaligen Ölmühle in den Bach gekippt.

Das Ei mit der Nummer 1 überreichten die Veranstalter Bürgermeister Hansjörg Höfer. Es kam aber nicht als erstes an. Sieger wurde die 1220, gefolgt von der 1592 und der 1378. Das "Wettschwimmen" im Kanzelbach, bei dem die Eier im Idealfall als erstes die Rutsche nehmen, kleinere Strudel bewältigen, aber auch mal im Gestrüpp am Ufer hängen bleiben, hat inzwischen Volksfestcharakter.

Der Erlös geht an die Tagesstätte "Kinderschachtel", deren Förderverein die Aktion ins Leben gerufen hat. Dieses Jahr wird sie mit viel Sonnenschein ein richtiges Frühlingsfest mit Auftritten der Volkstanzgruppen vom Gesangverein "Eintracht", Kuchenverkauf und Karussellbetrieb. Derweil macht der Eier-Wettkampf auf dem Kanzelbach den Erwachsenen mindestens so viel Freude wie den Kindern. Auf dem Steg, der ab dem Rathaus bis zur Ölmühle führt, versuchen viele Gäste, ihre nummerierten Eier zu entdecken, machen Fotos und filmen das Geschehen. Man kann Plastikeier übrigens anfeuern, schneller "die Bach" runter zu schwimmen - nur nützt das nichts.

Helfer in Gummistiefeln bringen beim Rennen Gestrauchelte mit dem Rechen wieder auf die Spur. Rund 700 weiße Eier haben die Mädchen und Jungen aus der "Kinderschachtel" mit Ziffern bemalt, wie Eva Gross vom Förderverein vor dem Start verrät. Keine Ahnung, ob das Ostereier-Rennen auf dem Kanzelbach mal eine Live-Reportage im Fernsehen oder Radio wert wäre.

Zu einem "Kopf-an-Kopf-Rennen" zwischen ein paar Eiern auf der Zielgeraden würde wunderbar ein Kommentator passen. Etwa wenn das rote Ei das weiße überraschend überholt - oder sich ein anders nach vorne kämpft. Bis jetzt ist bei den Wettschwimmen alles mit rechten Dingen zugegangen. Und es hat sich wohl auch noch niemand getraut, zu schummeln - und sein Ei unterwegs einzuwerfen. "Jedes vierte Ei gewinnt." Das ist bei der Aktion so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz, das aber funktioniert. Pro Ei, das am Rennen teilnimmt, ist ein Euro zu entrichten. Viele Gäste kaufen gleich mehrere "für den guten Zweck". Und das sind die Hauptgewinne: ein Kindergeburtstag zu fünft in der neu eröffneten "Sprungbude" in Heidelberg, ein Kinderbackkurs bei "Leonor" in der Stadt, ein Spielzeugauto mit Fernsteuerung und eine elektrische Kinderzahnbürste. Ansonsten gibt es noch eine Menge anderer Preise. Die Schriesheimer Geschäftsleute haben sich sehr großzügig gezeigt. Eine ganze Busladung voller Geschenke ist so zusammengekommen. "Ist das schön warm hier", so eine Besucherin vor dem Ostereier-Wettrennen-Start. Die Veranstalter haben zwar gehofft, dass es am Samstag "ganz nett" werden würde, aber nicht mit einem so sonnigen Frühlingstag gerechnet.

Das gute Wetter rechnet sich: Beim Kuchenverkauf gibt eine lange Warteschlage. Bekanntlich wird die "Kinderschachtel" gerade neu gebaut und ist daher in einem Übergangsquartier untergebracht. Bis zum Einzug in ein paar Monaten können dank der Einnahmen aus dem Rennen vermutlich noch einige Wünsche erfüllt werden. Die Mitglieder des Förderkreises sind beim Rennen im Kanzelbach voll beschäftigt. Als Eierfänger wie als Kuchenverkäufer.