Schriesheim. (max) Der Mathaisemarkt ist zwar abgesagt, die angekündigten Lockerungen der Coronamaßnahmen motivierten aber vor allem Schriesheims Wirte. Überall in der Stadt kündigen sich Ersatzveranstaltungen an, die auf eigene Faust ins Leben gerufen wurden. Der erste dürfte wohl der Restaurantleiter des Gasthauses "Zum Goldenen Hirsch", Michael Adamietz, gewesen sein: "Als klar wurde, dass es im März Lockerungsschritte geben wird, habe ich sofort Ordnungsamtsleiter Achim Weitz angerufen", berichtet er. Der habe ihm bestätigt, dass grundsätzlich nichts gegen eine Veranstaltung spräche. Also ging er gleich an die Planung für beide Mathaisemarkt-Wochenenden, rief die Künstler an und wartete auf deren Bestätigung, die auch schnell kam.

Am Freitag, 4. März, der sonst der Eröffnungstag wäre, "machen wir ein kleines Eröffnungsfest mit ‚Gardenparty‘". Am Samstag, 5. März spielt dann "wie immer ‚Gonzos Jam‘" im Hirschsaal. Am zweiten Mathaisemarkt-Samstag, 12. März wird das neue Projekt von "Gonzos Jam" mit dem Namen "Planet 9" auftreten. Die Resonanz auf die kurzfristige Aktion sei überwältigend gewesen: "Wir haben für jede Veranstaltung 100 Tickets, und ich habe die Ankündigung nur auf meiner Facebook-Seite gepostet. Trotzdem ist schon die Hälfte weg", erzählt Adamietz begeistert: "Am Mathaisemarkt unter den Umständen gar nichts zu machen, war keine Option, und die Leute freuen sich einfach, dass wieder was los ist, ich merke es ja an mir", sagt er weiter und lacht.

Die Karten sind im "Hirsch" zu haben und kosten jeweils 13 Euro. Am Eröffnungsfreitag ist Einlass um 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt dann um 20 Uhr. Am Samstag gehen die Türen schon um 17 Uhr auf, die Shows beginnen dann um 19.30 Uhr: "Dann kann man noch in Ruhe unten im Restaurant etwas essen, danach darf dann oben gefeiert werden", freut sich Adamietz.

Auch in der "La Perseria Mashti" wurde man nach der Ankündigung der Öffnungsschritte gleich aktiv, wie Betreiber Reza Houdeh-Ashtiani erzählt. Um alles möglichst "mathaisemarktgetreu" zu machen, gibt es sogar was Besonderes: "Wir haben sonst unseren Stand im BDS-Zelt. Deshalb haben wir das Zelt einfach bei uns im Hof aufgebaut", erzählt er fröhlich. Im Zelt steigt dann die "Mathaisemarkt-Opening-Party" mit spezieller Speisekarte.

Für die Gäste gibt es einen Begrüßungscocktail und zur Musik von "DJ Lars und MC Reza" ist ein Tanzwettbewerb geplant, bei dem am Ende eine "Dancing-Queen und ein Dancing-King" gekürt wird und bei dem auch etwas zu gewinnen gibt, berichtet Houdeh-Ashtiani: "Wir wollen einfach wieder ein bisschen Stimmung machen", sagt er. Los geht es in der "Perseria" am Freitag, 4. März, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Reservierung wird aber gebeten.