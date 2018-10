Großer Andrang herrschte an der Theke in der Gärtnerei Kimmel, wo Marc Hartmann und Jutta Becker Fleischspezialitäten von "Forschner’s Schützenhaus" ausgaben. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (nip) Gern hätten die Freien Wähler (FW) bei ihrem "Ochsenkopf-Fest" bereits ihre Kandidaten zur Kommunalwahl im Mai 2019 präsentiert. Und dabei fraglos viele Schriesheimer erreicht, denn die Veranstaltung war stark frequentiert und die Nachfrage nach den Speisen aus "Forschner’s Schützenhaus" groß. Im Gewächshaus der Gärtnerei Kimmel saßen die Gäste gemütlich zusammen, und wussten ihre Kinder in der erstmals eingerichteten Spiel- und Schminkecke für Kinder gut aufgehoben.

Verbunden mit einem Dankeschön an die Gastgeber und alle Helfer, machte FW-Vorsitzender Klaus Hartmann deutlich, dass im Mai 2019 in Schriesheim die "Weichen neu gestellt" werden. Die Freien Wähler hätten inzwischen "interessante und kompetente Schriesheimer Köpfe" gefunden, die darauf brennen", die Stadt weiterzuentwickeln. Anfang des neuen Jahres werde man die Bevölkerung informieren. Das sei zum Fest wegen anderslautender Richtlinien und Terminfestsetzungen der Stadt noch nicht möglich gewesen, so Hartmann.

Die Bewerberliste mit 21 Kandidaten spiegele altersmäßig und von den Geschlechtern her gesehen eine gute Mischung aus jüngeren und erfahreneren Personen wider, die sich kommunalpolitisch einbringen wollten. Nicht mehr dabei sind dann zwei "alte Hasen": Wolfgang Metzger wird sein Mandat im November niederlegen, Heinz Kimmel will 2019 nicht mehr antreten. Für Metzger rückt Nadja Ewald-Lamprecht nach.

Stadtrat Bernd Hegmann sprach weitere Themenschwerpunkte an. Eine Herausforderung bleibe die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen. Hegmann betonte, die Freien Wähler hielten die Errichtung eines Gebäudes in Holzbauweise im Ladenburger Fußweg, wo die Stadt Grundbesitz hat, für am besten geeignet. "Wir wollen auch, dass die Menschen dort durch einen Sozialarbeiter begleitet werden und dass ein Hausmeister vor Ort ist."

Fraktionsübergreifend werde man weiter in der von Hegmann und Barbara Schenk-Zitsch (Grüne) initiierten Arbeitsgruppe "Verkehr und Barrierefreiheit" Maßnahmen zur Verkehrssicherheit voranbringen. "Wir wollen, dass vor der Sparkasse in der Talstraße Pfosten errichtet werden, damit man dort nicht mehr parken kann", so Hegmann.

Am Samstag, 10. November, soll es in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zu dem Thema einen Infostand auf dem Markt geben, wo sich auch der neue Ordnungsamtschef Achim Weitz vorstellen und die Arbeitsgruppe Flyer verteilen wird. Man wolle die Bevölkerung fürs Thema sensibilisieren, sagte Hegmann. Er kündigte zudem an, dass sich die Freien Wähler weiter um die Grünfläche am Ortseingang in der Ladenburger Straße kümmern werden. Doch dort müsse im nächsten Jahr dringend die Erde ausgetauscht werden, ergänzte Gerlinde Hartmann. Der Gärtner könne nichts dafür, dass das Unkraut schneller wachse als die Blühpflanzen. Der Erdaustausch sei Sache der Stadt.