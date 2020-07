Schriesheim-Ursenbach. (hö) Nun hat sich also doch die Bahn-Pressestelle auf die RNZ-Anfrage, gemeldet, ob ihr bekannt sei, dass es Probleme des Bedarfsbusses in Ursenbach gibt, was bei der letzten Gemeinderatssitzung zur Sprache gekommen war. Ein Bahn-Sprecher schrieb: "Unsere Fahrgäste müssen sich auf die Fahrten der Linienbusse verlassen können – insbesondere auch dann, wenn es sich um Bedarfshalte handelt und die Mitfahrt angemeldet wurde. Wir haben in der Fahrleitung unserer Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) die Störungseinträge in den Linienplänen der Buslinie 628 durchgesehen. Demnach haben wir beim Disponieren der Busfahrten am 8. Januar zwei Fahrer unmittelbar nacheinander nicht erreicht, um über Ursenbach zu fahren. Am 25. Januar ist in diesem Zusammenhang ein dritter Fall dokumentiert, bei dem wir den Fahrer nicht anweisen konnten, Ursenbach anzusteuern. Das bedauern wir sehr und bitten die betroffenen Fahrgäste für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Zwischen dem 25. Januar und dem 26. Juni ist kein weiterer Störungseintrag vermerkt." Es handele sich also um "sehr seltene Ausnahmefälle, in denen die Meldekette nicht funktioniert".

Zudem schaffte der Bahnsprecher auch Klarheit, dass die Linie 628 nach Ursenbach nicht ein Subunternehmer betreibt, sondern "ausschließlich die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN), die eine Busgesellschaft der DB-Regiobus Baden-Württemberg ist". Der Kundendialog BRN ist erreichbar über Telefon 06281/51152 sowie über E-Mail brn@dbregiobus-bw.de

Wegen des geringen Fahrgastaufkommens würden nach Ursenbach nur Bedarfsfahrten angeboten. Mit der RNV sei vereinbart, dass Fahrgäste den Rufbus bis zu einer Stunde vor der Abfahrt ordern müssen. Die RNV verständigt die BRN-Leitstelle, die dann der Busfahrer informiert, dass ein Fahrgastwunsch besteht.