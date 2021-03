Schriesheim. (hö) Im Moment kann man bei der Aral-Tankstelle an der B 3 nicht tanken: Sie wird die umgebaut – und zwar das Innere des Gebäudes. Aus dem bisherigen Laden wird ein "Rewe to go" wie in vielen anderen Aral-Stationen. Kerem Körkapan – seine Frau Sandra Keck-Körkapan ist die Pächterin – berichtet, dass das Angebot an Frischeprodukten und Getränken größer werde – wenn auch zulasten des Zeitschriftensortiments. Bei dieser Gelegenheit wird auch das gesamte Häuschen saniert, mit neuen Möbeln und Klimaanlage. Körkapan kennt solche Umbauten: Seine andere Tankstelle in Ludwigshafen-Oggersheim wurde vor ein paar Jahren im Inneren auch zu einem "Rewe to go" – "außen Aral, innen Rewe", nennt er das. In der nächsten Woche wird wiedereröffnet.