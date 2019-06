Weinheim-Ritschweier. (RNZ) Ritschweier, der kleinste Ortsteil Weinheims, feiert. Am kommenden Wochenende, Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, steigt in der Kippenhan’schen Scheune in der Hohensachsener Straße das 36. Scheuerfest. Dies gehe auf die Tradition des Bürgerballs im Ort zurück, heißt es in der Einladung.

Den Bürgerball feiern die Ritschweierer schon seit 1925, damals in der Wirtschaft "Ritschweierertal". Nachdem die Gaststätte aufgegeben worden war, hatte der damalige Ortsvorsteher, Norbert Kippenhan, seine Scheune zur Verfügung gestellt. Damit wollte er die Tradition am Leben halten, die sein Großvater begründet hatte. Dieser hatte den Bürgerball ins Leben gerufen, um mit den Erlösen ein "Kriegerdenkmal" zu finanzieren.

Beim 36. Scheuerfest gibt es am Samstag, 29. Juni, von 19 Uhr an Livemusik, später lockt eine Tombola. Essen und Getränke stammen aus dem Ortsteil. "Das ist Ehrensache, wenn man einen Winzer und Streuobstwiesen vor der Haustür hat." Am Sonntag, 30. Juni, geht es von 10 Uhr an weiter. Der MGV Hohensachsen tritt auf, dazu gibt’s Wellfleisch mit Sauerkraut.

Im Kaffee St. Florian gibt es selbst gebacken Kuchen und Kaffee. Der Erlös des Fests dient inzwischen der Verschönerung des Dorfs.