Hirschberg/Heddesheim/Schwetzingen. (cab/hil/mün/pri) Am Sonntagabend gegen 19 Uhr gab es einen Defekt mit Rauchentwicklung in einer Trafostation in der Heddesheimer Straße in Hirschberg-Leutershausen. Dadurch war in weiten Teilen Hirschbergs der Strom ausgefallen.

Wie die Stadtwerke Viernheim am Montagvormittag bekannt gaben, hatte es einen Erdschluss und danach Sicherheitsabschaltungen gegeben. Betroffen waren je zwei Mittelspannungsstationen in den Gemeinden Heddesheim und Hirschberg.

Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Viernheim konnte innerhalb von 1 bis 2 Stunden die Stromversorgung wieder herstellen. Einzelne Straßenzüge mussten aber bis zu 5 Stunden ohne Energie auskommen.

Gleichzeitige Schäden in vier Mittelspannungsstationen seien ein außergewöhnliches Schadensbild, das in diesem Umfang in den letzten 20 Jahren nicht aufgetreten sei, teilen die Stadtwerke mit.

Auch in Teilen von Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt kam es am Sonntagabend zu Stromausfällen. In der Bruchhäuser Straße in Schwetzingen war es gegen 21 Uhr zum Brand einer Elektroanlage gekommen. Die Ursache hierfür ist noch nicht bekannt.

Update: 3. Juni 2019, 12.15 Uhr