Hirschberg. (aste) Wer am Montag noch schnell ein Päckchen zur Post bringen wollte, der stand womöglich vor verschlossenen Türen. "Betriebsferien" hieß es auf dem Aushang der Leutershausener Postagentur von Farah Butt. Drei Tage lang - vom 26. bis zum 28. August - hatte sie ihren Getränkehandel mit angeschlossener Poststelle ganz geschlossen. Die vermeintlich gute Nachricht stand auf einem weiteren Blatt: "Die Post wird auch während der Ferien zugestellt und Pakete werden zu Fäßlers Ecklädchen gebracht."

Das machte die Sache zwar etwas umständlicher für eine Leutershausener Kundin, die am Montagvormittag gerne noch ein wichtiges Päckchen losgeworden wäre, aber solange sie es dann später in Großsachsen aufgeben kann, war es ihr recht. Nur stand sie dann kurz nach 15 Uhr auch dort vor einem heruntergelassenen Gitter und verschlossenen Türen.

Auch in "Fäßlers Ecklädchen" in Großsachsen gelten nämlich während der Sommerzeit vom 29. Juli bis zum 10. September nur eingeschränkte Öffnungszeiten. Und das heißt, nachmittags bleibt die Post hier montags, dienstags und donnerstags geschlossen. Ein Mann, der eine Zeitung wollte, nahm es gelassen hin und ging wieder heim. Auch die Retoure eines anderen Kunden musste eben noch einen Tag warten. Die Leutershausener Kundin aber, deren Päckchen doch dringend war, musste sich jetzt etwas einfallen lassen. Am Ende fuhr sie zur Postfiliale nach Schriesheim, die glücklicherweise offen hatte. "Aber auch da hatte ich Glück, dass es noch geklappt hat", sagte sie. Die ausgehenden Pakete für den Tag wurden gegen 15.30 Uhr bereits abgeholt.

Da machte sich in dieser Woche mancher auf nach Großsachsen – und stand dort mitunter aufgrund der Sommeröffnungszeiten auch vor verschlossener Tür. Foto: Kreutzer

Abgesehen von einem mehr oder mindergroßen Ärgernis für die Kunden, die unerwartet vor verschlossener Tür standen, war aber trotz Betriebsferien und Sommerzeit stets gewährleistet, dass zumindest halbtags immer eine der beiden Postfilialen im Ort geöffnet ist. Nur wer vormittags zwischen 8 und 12 Uhr nicht die Möglichkeit hat, seine Postgeschäfte zu erledigen, der musste tatsächlich bis zum Mittwoch warten, bevor er auch nachmittags wieder einen geöffneten Postschalter vorfand.

Den beiden Postagenturen ist diesbezüglich jedoch nichts vorzuwerfen. Zwar müssen sie eine Änderung der Filialöffnungszeiten mit der Vertriebsleitung abstimmen, können ihre Öffnungszeiten also nicht beliebig festsetzen. Aber in Anbetracht der geringen Überschneidung der Schließungszeiten dürfte kein größeres "Versorgungsloch" entstanden sein. "Nach den für uns geltenden Vorgaben muss eine Poststelle werktäglich bedarfsgerecht geöffnet sein", sagt Hugo Gimber von der Pressestelle der Deutschen Post AG auf RNZ-Nachfrage.

"Diese Vorgabe wird auch dann noch erfüllt, wenn eine Filiale in der Ferienzeit nur vormittags geöffnet ist, so wie in diesem Fall die Filiale in Großsachsen", so Gimber weiter. Nach den ansonsten im Ort üblichen Geschäftsöffnungszeiten müsse sich die Post nicht richten. Vielmehr hätten in vielen kleineren Orten Postfilialen grundsätzlich nur zwei bis drei Stunden pro Tag geöffnet.

Info: Inzwischen ist die Postagentur in Leutershausen wieder zu den gewohnten Zeiten von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. In Großsachsen gelten noch bis 10. September die Sommeröffnungszeiten (Mo. bis Fr. von 8 bis 12 Uhr, Mi. und Fr. auch 15 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 13 Uhr).