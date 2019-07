Von Silke Beckmann

Ladenburg. Ein sehr positives Nachspiel hatte jetzt ein Bericht, in dem die RNZ vor rund zwei Monaten über das Patenschaftsprogramm des Partnerschaftsvereins Garango-Ladenburg informierte. Wie berichtet, bietet dieses rund 1500 Kindern und Jugendlichen in der afrikanischen Partnerregion eine Zukunftsperspektive, weil der Förderzeitraum erst mit Vollendung des 21. Lebensjahres endet und somit nach der Regel-Schulzeit den Besuch weiterführender Schulen oder eine Ausbildung sichert. Die Rede war aber auch von 70 Kindern, die plötzlich ohne Unterstützung waren, vor allem weil sich ein "Großpate" aus Altersgründen zurückgezogen hatte.

Wie sieht die Situation zwei Monate später aus? "Es wurden 25 neue Patenschaften abgeschlossen, und wir haben fünf neue Mitglieder gewonnen", freut sich Vereins-Vizevorsitzender Guido Golba. Die Unterstützer hätten sich alle auf besagten Bericht berufen, und "die Rückmeldungen waren äußerst positiv". So habe eine der neuen Patinnen gleich zehn Kinder unter ihre Fittiche genommen. Dieses Engagement habe sie mit eigenen Erfahrungen aus der Entwicklungshilfe begründet, die ihre Eltern einst in Afrika leisteten.

Andere wollten sich gezielt für jüngere Kinder einsetzen, damit dem gleichaltrigen eigenen Nachwuchs Zugang zu anderen Kulturen eröffnet wird und die Kinder eines Tages vielleicht in Kontakt treten können.

Ob Kontakt gewünscht und Wert auf Austausch gelegt wird, liegt im Ermessen und Wunsch der Paten, es ist beileibe kein Muss. Wie die Vorstandsmitglieder erzählen, möchten manche einfach nur die Vereinsarbeit unterstützen, darunter einige, die den Jahresbeitrag von 70 Euro zahlen, ohne ein bestimmtes Patenkind zugewiesen bekommen zu haben. "Das ist dann wie eine Dauerspende, die ins Patenschaftsprogramm fließt", erklärt Vereinskassiererin Ursula Haverkate.

Wie Vorsitzende Gabriele Ensink hinzufügt, werden damit etwa Lücken gefüllt, die durch Kündigungen entstehen, sodass Schulbesuch und Ausbildung gesichert sind. Doch nicht nur Privatpersonen bringen sich ein, oft übernehmen auch Institutionen oder Betriebe die nachhaltigen Hilfeleistungen für Kinder. Oder Kirchengemeinden, wie die Altkatholische Gemeinde Heidelberg-Ladenburg, die mittlerweile zehnjährige Drillinge unterstützt.

Auch die Dalberg-Grundschule kümmert sich als Schulfamilie um die Zwillinge Robert und Roberta und erwirtschaftet die Beiträge regelmäßig durch Aktionen mit sozialem Hintergrund. Beim letzten Einsatz sei sogar noch einiges an Geld übrig geblieben, das, so Ensink, für Bücher und Lehrmittel im derzeit geplanten Schulneubau in Niaogho/Banco verwendet werden soll. Dies sei "eine ganz arme Gegend", führt die Vorsitzende aus, Ödland quasi; beim ersten Anblick seien ihr die Tränen gelaufen. Dank der Organisation Red Chairity sind die Baukosten in trockenen Tüchern, doch für Einrichtung und Material brauche es "viele gute Geister" wie etwa die Schulen, denn auch die Neuntklässler der Werkrealschule Unterer Neckar haben den Erlös ihrer Weihnachtstombola diesem Zweck gewidmet.

Wer mehr über die Vereinsarbeit und aktuelle Projekte erfahren möchte, hat dazu bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr im Domhof Gelegenheit. "Interessierte sind uns willkommen und können gerne Fragen stellen", versichern die Vorstandsmitglieder. Neuwahlen stehen nicht an, doch im nächsten Jahr hofft der Verein auf einen Beisitzer, der sich dann um das Kunstgewerbe kümmert: Es gilt Einkauf, Buchführung und Standdienste für vier Events pro Jahr zu organisieren, darunter auch den Stand für den parallel zum Sommertagszug stattfindenden Garangotag. "Wir brauchen die Federführung, Assistenz haben wir", sagt Ensink und stellt in Aussicht: "Man hat mit den schönen Dingen Afrikas zu tun." Schon jetzt schwärmt sie von den Krippenfiguren des Bildhauers Jean-Luc Bambara, die, einschließlich Kamel, beim Weihnachtsmarkt zu haben sein werden.

Info: Weitere Informationen zum Partnerschaftsverein und seinem Engagement gibt es unter www.garangoverein.de.