Hirschberg-Leutershausen. (kaz) Die freie Rede beherrscht sie besonders gut: Vielleicht wird Helga Schröder ja auch als Ehrenvorsitzende des Odenwalklubs (OKW) Leutershausen bei offiziellen Anlässen öfter zu Wort kommen. Den Vorsitz gab sie bei der Jahreshauptversammlung ab. Schon 1975 war Helga Schröder zusammen mit ihrem Ehemann Klaus dem OKW beigetreten und gleich als Beisitzerin tätig geworden. 1994 wurde sie Zweite Vorsitzende. Die letzten zwölf Jahre war sie die "Frontfrau" im Verein. Nun wählten die zahlreich erschienenen Mitglieder bei der Versammlung im Gasthaus "Zur Bergstraße" Wanderwartin Gisela Beer zu ihrer Nachfolgerin. Auch die Zweite Vorsitzende Ilse König stellte ihr Amt zur Verfügung, an ihre Stelle tritt Susanne Kehl.

Helga Schröder hat sich zwar vorgenommen, künftig etwas kürzerzutreten, wird aber weiterhin die Mittwochswanderungen für die älteren Mitglieder organisieren. Da hat sie schon konkrete Pläne: So will sie beispielsweise ein Stück den Europawanderweg "E8" zwischen der Nordsee und Bulgarien entlanggehen. Schließlich führt ein Teilstück über den Königstuhl in Heidelberg. Eine Wanderung zum Kloster Lobenfeld hat sie ebenfalls im Kopf. Die Laudatio auf Helga Schröder hielt Klaus Bressler. Demnach hat sie in der Vergangenheit gut drei Viertel der Wanderungen geführt und selbst besonders viele Punkte gemacht. Seinen Ausführungen schlossen sich noch viele Dankesworte an.

Laut dem Bericht von Wanderwartin Gisela Beer haben die OWK-Mitglieder letztes Jahr insgesamt 360 Kilometer in 105 Stunden zurückgelegt. Das teilt sich auf in 14 Ganz- und sieben Halbtageswanderungen sowie elf Mittwochswanderungen. Teilgenommen haben 543 Mitglieder, 46 Gäste und elf Führerinnen und Führer. Dazu kommt der Mehrtagesaufenthalt am Achensee, zu dem unter anderem die Wanderung auf einem Panoramaweg gehörte. Leider bei strömendem Regen. Zum Jahresprogramm gehören aber auch die Clubabende mit interessanten Vorträgen, das Sommer- und das Oktoberfest sowie die Glühweinwanderung oder die Weihnachtsfeier. Derzeit hat der OWK Leutershausen 111 Mitglieder plus sechs Jugendliche, acht Mitglieder kamen 2017 dazu.

Das Jahr verlief laut Helga Schröder "in ruhigen Bahnen". Wobei das "Ausklügeln von Wanderungen" ihrer Schilderung nach immer wieder eine neue Herausforderung - ist und der Öffentliche Nahverkehr oft zu wünschen übrig lässt. Die Harmonie im Verein lobte Fritz Bletzer in seinem Grußwort und verlas als Stellvertreter des Bürgermeisters auch noch einen Brief von Manuel Just, adressiert an die rührige Vorsitzende.

Als Naturschutzwart dankte Walter Pfefferle dafür, dass der Odenwaldklub im Wald Hütten und Bänke in Schuss hält. Außerdem kündigte er einen Ausflug zur Kollerinsel am Rhein an.

Bei den Ehrungen konnte nur Wilfried Mildenberger die provisorische Urkunde für 50-jährige Mitgliedschaft entgegennehmen. Die echten Urkunden waren nicht rechtzeitig geliefert worden, werden aber nachgereicht an Herman Schwarz (80 Jahre Mitglied), Ruth Bock (60 Jahre) sowie Anna Müller und Heinz Wachsmuth (jeweils 25 Jahre). Die Vorstandswahlen ergaben noch: Schriftführerin ist Ingrid Pfliegensdörfer, Kassenwart Walter Kühnle und Naturschutzwart Walter Pfefferle. Klaus Mildenberger schied als Beisitzer aus. Neu gewählt wurden Klaus Bressler, Ilse König, Heiner Schmitt und Wolfgang Schneiders.