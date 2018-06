Weinheim. (web) Es ist so weit: Der Ball rollt, die Fußball-WM 2018 in Russland hat begonnen. Für den Weinheimer Bodenbelagshersteller Nora Systems bringt das Turnier ebenfalls einen positiven Effekt. In neun von zwölf WM-Stadien sind Nora-Böden verlegt worden. Darunter auch das legendäre Moskauer Olympiastadion Luschniki, in dem gestern das Eröffnungsspiel der russischen Fußballnationalmannschaft gegen Saudi-Arabien stieg.

"Die ersten Bau- und Umbauprojekte an den Stadien fanden schon 2014 statt", so Firmensprecherin Nadia Gondolph-Möllmann gestern auf RNZ-Anfrage. Das letzte russische Stadion, an dessen Bau die Firma beteiligt war, ist dagegen erst im Februar dieses Jahres fertiggestellt worden. Dabei lieferte der auf Kautschukböden spezialisierte Betrieb in erster Linie die Bodenbeläge für Eingangsbereiche, Umkleiden und Korridore. Böden in Fußballstadien müssen etwas aushalten können. Und das ist der entscheidende Vorteil der Weinheimer Böden, wie die Firmenleitung immer wieder betont.

So kommen die Nora-Produkte allgemein dort zum Einsatz, wo viele Menschen zu Fuß unterwegs sind - und damit die Bodenbeläge extrem strapazieren. Das gilt zum Beispiel auch für Gebäude wie Flughäfen, Pflegeeinrichtungen oder Schulen. Als Referenzprojekte für das Jahr 2017 nannte die Geschäftsführung im Verlauf der letzten Bilanzpressekonferenz zum Beispiel die Verlegung von 100.000 Quadratmetern Fußboden in einer Schule in China. Oder die Ausstattung von Teilen des Zalando-Hauptquartiers in Berlin.

Verglichen damit ist die Auftragsmasse in Stadien überschaubar: "Es geht dort meist um Größenordnungen zwischen 3000 und 5000 Quadratmeter", so Nora-Sprecherin Gondolph-Möllmann. In Russlands Stadien kam man auf 26.500 Quadratmeter Boden. Auch in deutschen Stadien habe die Firma ihre Produkte verbauen können. Ebenso in vier WM-Stadien des letzten WM-Austragungslands Brasilien.

Firma beschäftigt weltweit 1131 Menschen

Nora Systems war bis 2007 ein Teil des Mischkonzerns Freudenberg. Bis heute ist die Firma im Weinheimer Industriepark ansässig. 2017 betrug der Umsatz 229,1 Millionen Euro. Weltweit arbeiten 1131 Menschen bei dem Bodenbelagshersteller. Davon sind 839 in der Bundesrepublik beschäftigt.