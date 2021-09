Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Neckarhäuser Kerwe ist klein – aber gesellig und gemütlich. Am kommenden Wochenende feiert sie in Neckarhausen nach einem Jahr Zwangspause ihre Wiederauferstehung.

Die Kerwe trotzte über die Jahre immer wieder Überlegungen, sie mit dem größeren "Rund ums Schloss" zusammenzulegen. Tapfer hielt das Dorffest stand, bis Corona kam. Doch nun haben sich der Gesangverein Neckarhausen und der FC Viktoria zusammengetan, um die Fahne der Neckarhäuser Kerwe auch in ungewöhnlichen Zeiten hochzuhalten. Beide Vereine laden vom Samstag bis zum Montag, 4. bis 6. September, in ihren "Kerwe-Bembel" auf dem Hallenbadparkplatz ein.

Die beiden Vereine gehen in enger Absprache mit der Gemeinde ein Wagnis ein. Denn der Zugang zum Fest ist beschränkt durch die "3G" (geimpft, genesen, getestet), und es gilt Maskenpflicht, außer auf den Sitzplätzen. Das wird kontrolliert. "Mit unserem Hygienekonzept schaffen wir für unsere Besucher die bestmöglichen Voraussetzungen, die Kerwe sicher zu feiern", sagen Tobias Hertel und Christian Rosenzweig namens beider Vereine.

Offiziell ist an allen Tagen um 24 Uhr Schluss, die Musik hört eine Stunde früher auf. Immerhin: Es gibt auch in diesem Jahr an allen drei Tagen Live-Musik. Und natürlich die beliebten Kerwe-Spezialitäten wie "Handkäs‘ mit Musik", Rippchen, Leberknödel, Bratwürste, Schnitzel sowie samstags und sonntags auch Schweinepfeffer und montags Knöchel. Dazu werden selbst gebackene Kuchen serviert. Wer helfen möchte, meldet sich am einfachsten unter kerwe@gv-neckarhausen.de.

Start ist am Samstag um 16 Uhr nach den drei Böllerschüssen der Neckarhäuser Schützen mit dem traditionellen Fassbieranstich und der Frage, in welche Rolle die Kerwe-Schlumbel dieses Jahr schlüpfen wird. Ab 19.30 Uhr spielt die Formation "Grey, Black & Blond". Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter mit einem Frühschoppen, ab 11.30 Uhr begleitet von der Musikvereinigung Neckarhausen. Ab 19.30 Uhr tritt DJ Sattler ans Pult. Am Montag startet die Kerwe um 11 Uhr, ab 11.30 Uhr werden die begehrten Knöchel aufgetischt. Zum Ausklang gibt’s ab 19.30 Uhr Live-Musik mit "The Neighbours".