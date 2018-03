Von Marco Partner

Schriesheim. Alkohol, Betrunkenheit, Pöbeleien und Krawall: Volksfeste wie der Mathaisemarkt haben auch immer ihre Schattenseiten. Was für die einen Spaß und Party bedeutet, ist für andere ständige Habachtstellung. "Es ist schon immer Anspannung da, die Frage: Was passiert heute?", spricht DRK-Bereitschaftsleiterin Stefanie Zöllner aus Erfahrung.

Das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr können sich auch diesmal wieder auf ihre Helfer verlassen: Insgesamt 200 Ehrenämtler der beiden Rettungsorganisationen sind während des achttägigen Volksfests im Einsatz.

"Es gibt alles, vom einfachen Pflaster bis zur Versorgung bei Herz- und Kreislauf-Beschwerden", so Zöllner. Häufig komme es zu Stürzen in den vollen Festzelten oder in den Fahrgeschäften. Auch bei Übelkeit leisten die Sanitäter Erste Hilfe, und wenn nach einem Dreher im "XXL Racer" und Co. der Schädel brummt - oder nach einem Gläschen zu viel.

Das Rucksacktrinken, das Einschmuggeln von alkoholischen Getränken, sei in den letzten Jahren jedoch erfreulicherweise zurückgegangen. "Bevor das Verbot heraus kam, war es schlimm", erinnert sich Zöllner. "Aber natürlich wird noch getrunken. Ein paar Kandidaten gibt es immer." Die drei aufgestellten Feldbetten im Sanitätslager bei der Feuerwehr sind deshalb oft belegt. Die Reibereien im Festzelt sind laut Polizei rückläufig. Ganz vermeiden aber ließen sich solche Vorfälle bei Volksfesten nie. Zugenommen habe dagegen die Aggressivität gegenüber den Ordnungshütern. Auch von sexuellen Belästigungen bleibt der Mathaisemarkt laut dem Weinheimer Revierleiter Holger Behrendt nicht verschont: "In den letzten Jahren gab es Vorfälle, aber eher im Bekanntenumfeld als von Wildfremden. Es ist in großes Fest, und es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Leider ist da nie etwas ausgeschlossen."

Nicht immer kommt der Notruf vom Festplatz. "Das normale Leben geht weiter, das steht wegen des Mathaisemarkts nicht still", sagt Feuerwehr-Abteilungskommandant Oliver Scherer. Während der Festtage gab es schon tödliche Zimmerbrände und abgestürzte Kletterer im Steinbruch. Aber auch mitten auf dem Rummel wurde die Feuerwehr schon vor große Aufgaben gestellt. Einmal geriet eine Kranmaststange in Brand, ein anderes Mal blieb ein Kettenkarussell in der Luft stehen. "Da mussten wir die Leute aus 20 Metern Höhe retten", so Scherer.

Noch aus der Zeit vor dem Branichtunnel rührt die Tradition, an der Schotterersbrücke ein Brandschutzmobil aufzustellen. Beim Feuerwerk auf der Strahlenburg sowie der Krönung der Weinkönigin wird die Feuerwehr wieder Brandwache halten und sich bei den Festzügen wie beim Mathaisemarktlauf an der Leutershäuser Straße/Ecke Zentgrafenstraße mit einem Fahrzeug positionieren.

Auch wenn die Sicherheitsorgane Hand in Hand arbeiten, wird es wohl immer Volksfestbesucher geben, die aus der Reihe tanzen oder sich verletzen. "Ich kenne das Fest vor meiner Zeit beim DRK - und danach. Aber wir machen es gerne. Mit Herzblut", stellt Zöllner klar. Privat sei sie zuletzt vor 15 Jahren auf das Fest gegangen.

Einzig den etwas ruhigeren zweiten Samstagnachmittag nutzt sie für sich. Dann schlendert Zöllner mit ihrem Team einmal ganz bewusst über den Platz, ihre Augen auf die bunten Buden gerichtet. Fast wie eine ganz normale Besucherin.