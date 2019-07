Hirschberg-Leutershausen. (ans) Rund um den alten Ortskern von Leutershausen hat am Wochenende der Bär gesteppt. Volle Straußwirtschaften, zufriedene Vereine und gute Laune gab es hier von Freitag bis Sonntag. In einem ersten Fazit zeigte sich Cheforganisator Walter Scholl zufrieden, auch wenn die Besucherzahl nicht ganz an das Rekordjahr 2018 herankam. Laut Polizei gab es zwei Körperverletzungen, ansonsten aber keine negativen Vorkommnisse.

In unserer Fotogalerie gibt es die schönsten Impressionen vom Fest von Fotograf Bernhard Kreutzer.