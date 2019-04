Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Fast zwei Stunden gab es am Mittwochabend unterhalb der Bundesstraße B3 keine Straßenbeleuchtung. Fußgänger tappten vollkommen im Dunkeln die Heddesheimer Straße hinunter.

Ein Bürger versuchte, den Ausfall beim Netzbetreiber der Viernheimer Stadtwerke, wie im Mitteilungsblatt angegeben, zu melden. Dieser teilte aber mit, dass er für Hirschberg nicht zuständig sei. Man möge sich an die EnBW wenden. Ein Anruf bei der EnBW war erfolglos, da bei der automatischen Telefonabfrage die Postleitzahl eingegeben werden musste und man die Antwort erhielt: "Kunde unbekannt. Rufen Sie den Netzbetreiber an!" Ein weiteres Telefonat mit den Viernheimer Stadtwerken: Für die Versorgung der Straßenbeleuchtung in Hirschberg sei die EnBW zuständig.

Bei einem erneuten Anruf bei der EnBW ließ sich der Telefonautomat durch die Nichteingabe der Postleitzahl überlisten. Nach sieben Minuten Wartezeit beendete die EnBW den Anruf automatisch. Wie das Unternehmen am Donnerstag auf RNZ-Anfrage sagte, hatte wohl der Sturm Sicherungen im Straßenbeleuchtungsnetz ausgelöst, sodass es dunkel wurde.