Von Katharina Schröder

Hirschberg-Leutershausen. Sie laufen immer noch. Auch 30 Jahre nach der Gründung haben die "LSP’ler" noch Spaß an ihrem Sport. Am kommenden Samstag, 6. April, lädt der Laufsportverein um 15 Uhr am Sportzentrum wieder Hobbyläufer zum alljährlichen Frühlingslauf ein. Mitmachen kann jeder, der möchte. Die Anmeldung findet erst vor Ort statt, sodass auch Kurzentschlossene noch teilnehmen können.

"Unser Frühlingslauf ist für alle Hobbyläufer, die gerne joggen und walken", kündigt LSP-Vorsitzender Richard May an. Denn neben den Laufstrecken ist auch wieder eine Walkingstrecke über 6000 Meter dabei. Für die kleinen Laufbegeisterten gibt es den Kinderlauf über 1000 Meter, hier wird sogar die Zeit gemessen. Die Erwachsenen können bei 5000 oder 10.000 Meter an den Start gehen. Die Strecke wird wie gewohnt autofrei, es geht vom Sportzentrum aus in die Felder Richtung Schriesheim.

"Wir freuen uns jedes Jahr über ein treues Publikum und treue Läufer", sagt May. Der Spaß steht bei dem Sportevent im Vordergrund. Zwischen 100 und 120 Sportbegeisterte laufen beim Frühlingslauf immer mit, erzählt er. Darunter seien sowohl Mitglieder als auch Teilnehmer, die nicht im LSP sind. Nach der Veranstaltung geht es zu Kaffee und Kuchen in das Schützenhaus. Dort werden auch die Urkunden verteilt.

Der Frühlingslauf hat seinen Ursprung in der Vereinsgründung. Was als kleine Laufgruppe anfing, wuchs schnell. Gründungsmitglied May erinnert sich: "Wir wurden immer mehr, und irgendwann dachten wir, jetzt müssen wir wohl einen Verein gründen." Den Namen "LSP" verdankte der junge Verein den Gründungsmitgliedern Martin Loch, Hugo Spaniol und Ulrich Pampel beziehungsweise deren Nachnamen-Initialen. Die Mitglieder nahmen alle an verschiedenen Läufen in der Region und auch außerhalb von Deutschland teil. Daraus entstand der Wunsch, einen eigenen Volkslauf zu organisierten - und der Leutershausener Frühlingslauf war geboren.