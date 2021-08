Am Montag ging es mit den Arbeiten im katholischen Kindergarten los. Zunächst werden die sanitären Anlagen im Erdgeschoss erneuert, das Foyer umgestaltet und der Ausgang an der Westseite des Gebäudes zum Garten hin um vier Meter versetzt. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. "Es ist sehr gut losgegangen, die Firmen sind motiviert", berichtete Architekt Peter Göhrig vom Beginn der Sanierungsarbeiten im katholischen Kindergarten in Leutershausen am Montag. Dabei werden die sanitären Anlagen im Erdgeschoss runderneuert. Dazu gehört auch das Verlegen neuer Leitungen und Rohre, denn die Elektrik ist mittlerweile über 50 Jahre alt.

Darüber hinaus soll hier ein Wickelraum geschaffen werden. Zusätzlichem Raumbedarf des Kindergartens wird durch eine Umgestaltung des Foyers Rechnung getragen, indem Platz für einen kleinen "Intensivraum" geschaffen wird, wie Kindergartenleiter Sascha Schaljo erläuterte. Dafür wird der Ausgang an der Westseite des Gebäudes zum Garten hin um vier Meter versetzt.

Entsprechend dieser auszuführenden Arbeiten waren die Handwerker zu Beginn der Woche mit Abbrucharbeiten beschäftigt. Bauschutt wurde eimerweise aus dem Gebäude getragen und in einen bereitstehenden Anhänger geschüttet. Gleichzeitig liefen die Vorbereitungen für die Umgestaltung der Räume, indem etwa neue Fenster angeliefert wurden. Es muss auch alles recht schnell gehen, denn während der Ferienzeit stehen gerade einmal drei Wochen zur Verfügung, um die Arbeiten zu erledigen.

Allerdings rechnet Göhrig damit, dass in diesem Zeitraum nur die "wesentlichen Arbeiten" erledigt werden können. Das liege aber keinesfalls daran, dass Baumaterial fehle. "Alles wurde rechtzeitig bestellt", betonte Göhrig. Jedoch müssten Arbeiten im Umfang von rund 300.000 Euro ausgeführt werden – und das lasse sich in dieser kurzen Zeit kaum verwirklichen. Daher werden einige kleinere Arbeiten noch in den darauffolgenden ein bis zwei Wochen zu machen sein. Diese sollten den Kindergartenbetrieb nicht allzu stark behindern, da auch zwischen Kindergartenbereich und Foyer eine Staubschutzwand eingezogen wird.

Die Sanierung beziehungsweise der Umbau des Foyers und der sanitären Anlagen sind aber nur der kleinere Teil einer viel größeren Runderneuerung des Kindergartens und damit des Gemeindezentrums St. Martin. In den beiden kommenden Jahren steht die Sanierung weiterer Räume des Kindergartens und des Gemeindesaals, für den auch ein Anbau geplant ist, an. Dann müssen vier der sechs Gruppen des katholischen Kindergartens in den Pavillon bei der Martin-Stöhr-Schule umziehen. Dort sind derzeit noch die Gruppen des evangelischen Kindergartens untergebracht, dessen Neubau im kommenden Jahr fertiggestellt und bezugsfertig sein soll. Die Gesamtkosten dieser Sanierungsarbeiten im Gemeindezentrum St. Martin, belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro, wobei der Anteil für den Kindergarten rund 1,7 Millionen Euro beträgt. Laut Betriebskostenvereinbarung für den Kindergarten liegt der Zuschuss der politischen Gemeinde Hirschberg für Investitionsmaßnahmen bei 90 Prozent und beträgt demnach gut 1,5 Millionen Euro.