Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Die Tage werden kürzer, die "Heisemer Storche-kerwe" rückt näher. Von Freitag, 20., bis einschließlich Montag, 23. September, wird in Leutershausen gefeiert. Und die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren.

Ursprünglich war die Kerwe ein Erinnerungsfest an den tatsächlichen Tag der Kirchweih. Geschichtsblättern ist zu entnehmen, dass eine bäuerliche Kerwe bereits um 1680 gefeiert wurde. Die kleine Dorfgemeinschaft traf sich im Bereich des alten Ortskerns in der Hauptstraße, um fröhlich zu feiern.

Ein kleiner Markt mit Gauklern, Spiel- und Fahrensleuten gab es damals auch. Ein erstes Karussell war um 1890 in Leutershausen vor Ort, das der Ortsansässige Georg Lessle betrieb. Dieses Karussell wurde mit Muskelkraft von jungen Burschen betrieben, die der Betreiber zuvor im Dorf angeheuert hatte. Als Entlohnung gab es Freifahrten.

Eine Tour auf einem bunten Holzpferdchen kostete für drei Minuten fünf Pfennige. Man munkelt, dass mancher der Karusselldreher noch Tage nach der Feier im Kreis herumgelaufen sei.

Die bisher älteste entdeckte Kerwe-Anzeige stammt vom Gasthaus "Zum Löwen" aus dem Jahr 1891. Das Ur-Gebäude des "Löwen" mit Wirtschaftsräumen in der Hauptstraße ist vor 400 Jahren errichtet worden.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen immer mal wieder Seiltänzer zur Kerwe. Ein starkes Seil wurde dabei von Dachgaube zu Dachgaube über die Straße gespannt. Mit Spannung verfolgten die Kerwegäste mit den Einheimischen die halsbrecherische Artistenkunst. Sonntags wurde dann nach dem gemeinsamen Kirchgang die Kerwe am Rathaus "abgeholt". Gemeinsam zogen alle zum Kerweplatz, der sich in der Haupt- und später in der Luisenstraße im Bereich der heutigen Markthalle befand.

Wie in einigen anderen Orten auch zeigten sich Mitte der 1970er und 1980er Jahre beim Feiern der Heisemer Kerwe gewisse Ermüdungserscheinungen. "Do müsse ma ebbes dagege unnernemme", fand der Vorsitzende des Sing- und Volkstanzkreises (SVK) Leutershausen, Jürgen Gustke. Er und seine Mannschaft wagten mit Unterstützung der Gemeinde Hirschberg Mitte der 1980er Jahre einen Neuanfang mit der Kerwe. Brauchtum und Kulturgut erhalten und pflegen - dieser Aufgabe stellt sich der SVK seit seiner Gründung im Jahr 1958.

Die Bürger honorierten dessen Bemühungen und ließen sich mit ins "Kerwe-Boot" setzen. Die "Heisemer Storchekerwe" reifte zu einem großen und beliebten Volksfest. Mittlerweile treffen sich hier alle Altersgruppen zum Feiern.

Bereits am 20. September geht es ab 19 Uhr im Kerwedorf mit der "T-Band" aus Schriesheim los. Hierzu lädt die "IG Heisemer Storchekerwe" ein. Traditionell gibt es am Samstagnachmittag einen kleinen Umzug zum Kerwedorf an die Martin-Stöhr-Schule. Hier geht es um 16 Uhr unter anderem mit dem Aufrichten des Kerwebaums weiter. Beim Anstich des Fassfreibiers feiert der neue Bürgermeister Ralf Gänshirt Premiere. Mit dabei sind die Kerwemädschern, die Ehrekerwemädschern, die Kerwebuwe, die Ehrekerwebuwe, die Abordnungen der befreundeten Heimat- und Kerwevereine, das amtierende Hammelpaar - und natürlich Kerweschlackel Jürgen Gustke.

Am Abend geht mit der Partyband "Fresh" auf dem Kerweplatz die Post ab. Weitere Höhepunkte sind der Festzug, die Kerweredd und der Hammeltanz am Sonntag. Am Montag schließt das Kerweprogramm mit dem Seniorennachmittag in der Schulaula.

Für musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl ist an allen Kerwetagen gesorgt. An den vier Festtagen ist zudem der Vergnügungspark der Schausteller geöffnet.