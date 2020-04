Drei Vollzeitkräfte und ein Azubi arbeiten am Markthaus-Standort Neckarhausen. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Das GBG-Tochterunternehmen ServiceHaus übernimmt zum 15. April die gemeinnützige GmbH Markthaus Mannheim. Damit ist auch der dazugehörige Neckarhäuser Lebensmittelmarkt "Markthaus" gerettet; seine Fortführung war im Zuge des Insolvenzverfahrens der in Schieflage geratenen Markthaus GmbH zunächst nicht sicher, weil das Geschäft in der Hauptstraße 415 mit 134 Quadratmetern Verkaufsfläche das kleinste im Portfolio des Markthauses ist und um seine Umsätze kämpfen muss.

Nach einem Vor-Ort-Termin auf Einladung der Unabhängigen Bürgerliste UBL-FDP/FWV und einem Gespräch von Bürgermeister Simon Michler mit Insolvenzverwalter Thomas Oberle von der Kanzlei Schilling, Zutt & Anschütz schlug Michler dem Gemeinderat eine Hilfsaktion für den Neckarhäuser Vollsortimenter vor: Die Kommune unterstützt den Lebensmittelmarkt auf zwei Jahre mit maximal jeweils 25.000 Euro – nach Vorlage der Jahresbilanzen. Darauf legte der Gemeinderat bei seinem mehrheitlichen Votum Wert.

"Das zügige Okay der Gemeinde war notwendig – ohne diese Absicherung wäre es in Neckarhausen nicht mehr weitergegangen", sagt der Bürgermeister auf Anfrage der RNZ. Die finanzielle Stütze war offenbar für die Gläubigerversammlung das Zünglein an der Waage, den gerade für ältere Menschen wichtigen Nahversorger im Ortsteil Neckarhausen zu erhalten.

"Wir sind absolut froh, dass wir den Markt gerade jetzt in dieser Phase mit der Corona-Pandemie haben", meinte Michler weiter. Wie er höre, laufen die Lebensmittelmärkte derzeit gut. Nun müsse man am Ball bleiben, dass das so weitergehe. "Wir haben uns jetzt die notwendige Zeit verschafft, um verschiedene Konzepte zu prüfen", sagte Michler.

"Unser Ziel ist es, alle Märkte zu erhalten", meinte Heiko Brohm von der Unternehmenskommunikation der GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft. Im Moment befinde man sich in der Übergangsphase: Seit am 1. April die Entscheidung zur Übernahme fiel, läuft noch bis zum 15. April die 14-tägige Einspruchsfrist.

In einer Pressemitteilung formuliert die GBG, sie sei vom Konzept des Markthauses als Integrationsbetrieb und den damit verbundenen Leistungen überzeugt. Sie passen zum ServiceHaus, der mehrheitlich die ebenfalls gemeinnützige Chance GmbH und ein Arbeitsförderungsbetrieb gehören. Dadurch sei eine enge Kooperation der beiden Betriebe Markthaus und Chance möglich. Neben Edingen-Neckarhausen unterstützen auch die Stadt Mannheim und der Kommunalverband Jugend und Soziales die Übernahme finanziell. In Mannheim ist das soziale Second-Hand-Kaufhaus "Markthaus" seit 20 Jahren präsent. Die gemeinnützige GmbH bietet inklusive Arbeitsplätze und Waren aus Haushaltsauflösungen zu fairen Preisen auch für Bedürftige. Gesellschaftlich betrachtet ein absoluter Gewinn, wirtschaftlich wurde es im vergangenen Jahr schwierig.

In Neckarhausen existiert der Einkaufsmarkt seit zehn Jahren, seit drei Jahren am jetzigen Standort. Drei Vollzeitkräfte und ein Azubi sind dort beschäftigt. Heiko Brohm bestätigt, dass die Nachfrage derzeit dort größer und die Kundenfrequenz gestiegen ist. Gefragt sind wie überall die gleichen Artikel, sprich Toilettenpapier, Mehl, Nudeln, Hefe und Konserven. Das Martkhaus hängt vom Nachschub der Rewe-Zulieferung ab.

Darüber hinaus gelten auch im kleinen Markt dieselben Hygienevorschriften: Die Kasse ist durch einen Spuckschutz aus Plexiglas geschützt, die Zahl der Einkaufswagen wurde reduziert. Markierungsstreifen auf dem Boden regeln den Abstand der Kunden untereinander, ein Schild am Eingang erklärt, wie man im Moment einkaufen sollte – möglichst zügig. Zudem wird regelmäßig desinfiziert, und zeitweise regelt eine Sicherheitskraft den Zutritt zum Markt.