Weinheim. (web) Als das Tief Fabienne am Sonntag orkanartige Böen in die Region schickte, kam Weinheim noch ziemlich glimpflich davon. Das gilt auch für die Messe Lebens-Art, die am Wochenende am Waidsee-Strand über die Bühne ging - und die am Sonntagnachmittag abgebrochen wurde.

"Es war etwa 15 Uhr, als die Entscheidung fiel, dass wir keine Besucher mehr aufs Gelände lassen", sagt Pressesprecherin Sabine Hill von der Firma "Das Agenturhaus". Nach dem Einlass-Stopp habe sich das Gelände nach und nach geleert, dann sei die Veranstaltung für den Publikumsverkehr geschlossen worden.

"Als das Gewitter ankam, waren keine Besucher mehr auf dem Gelände", so Hill: "Für uns steht die Sicherheit in solchen Momenten an erster Stelle."

Eine dringende Räumungsdurchsage an das Messepublikum habe es aber keine gegeben: "Wir vom Organisationsteam haben den Ausstellern gesagt, dass sie ihre Stände nach und nach schließen sollen", so Hill. Über die Strandbad-Lautsprecher habe man die Besucher gebeten, das Gelände zu verlassen - auch um den Ausstellern Zeit zu geben, ihre Ware sicher zu verstauen. Auch das gelang.

So ging die Messe ohne größere Sach- oder Personenschäden zu Ende. "Aber das eine oder andere Zelt hat schon gelitten", so Sprecherin Hill.

Auch Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach bestätigte am Montag, dass es vom Waidsee-Ufer aus keine Anrufe kamen: "Wir hatten an dieser Stelle keine Aktien im Spiel", sagte er.

Ganz ohne Einsatzkräfte laufen die Messen am Seeufer freilich nie ab. "Die DLRG unterstützt die Lebens-Art jedes Jahr. Das gehört dazu", erklärt Sprecherin Hill.

Die Lebensretter passen bei Großveranstaltungen am See auf, dass nichts passiert und dass niemand meint, baden gehen zu müssen. So konnten sich DLRG und Messe-Organisatoren im Vorfeld des Unwetters abstimmen.

"Es ist zwar nicht das erste Unwetter, das wir im Verlauf einer Messe erleben mussten. Aber jeder Standort ist doch anders. Daher war es gut, dass wir die Kompetenz der DLRG direkt vor Ort hatten", so die Messe-Sprecherin.

Auf das Geschäft mit den Lifestyle-Produkten hatten die Wetterkapriolen offenbar keinen nachhaltig negativen Einfluss. Laut Hill kamen zwischen Freitagvormittag und Sonntagnachmittag 10.200 Besucher, nur 1000 weniger als im Vorjahr. Besonders gut kamen die "Tier-Art" - eine zusätzliche Messe für Tierfreunde - sowie die Kunstmeile an. "Es war eine gute Veranstaltung, die einige neue Impulse zu bieten hatte", zieht Sprecherin Hill trotz allem ein positives Fazit.