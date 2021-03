Von Philipp Weber

Weinheim. Auch wenn sie in zwei von vier Himmelsrichtungen von Hessen umgeben ist: Die Zweiburgenstadt ist und bleibt badisch, weshalb ihre Geschicke auch ein großes Stück weit von der Landespolitik im Südwesten gelenkt werden. Grund genug, sich bei vier Landtagskandidaten (Grüne, CDU, SPD und FDP) zu erkundigen, was das Land tun kann für die Stadt, die dem Wahlkreis Weinheim seinen Namen verleiht. Darüber hinaus verrieten die Politiker, wie sie sich bei Wohnungsbau und Flächennutzung positionieren.

Was ist in Weinheim am erhaltenswertesten und was kann die Landespolitik dafür tun?

Uli Sckerl (Grüne): Weinheim hat viele Schätze und Kleinode: Schloss, Schloßpark, Exotenwald, Altstadt, Marktplatz, Hermannshof, Grüne Lungen. Diese Bestände zu erhalten und zu pflegen, ist auch Aufgabe der Landespolitik, etwa mit den Mitteln der Kommunalen Investitionsförderung. Gleichzeitig können gerade mit unseren Grünflächen neue Aufgaben angegangen werden, unter anderem im Bereich des Artenschutzes.

Julia Philippi (CDU): Sich in Weinheim auf eine Sache festzulegen, ist aufgrund der Vielfalt dieser Stadt und ihrer Ortschaften eigentlich unmöglich. Aber ob Altstadt mit Marktplatz, Weinbergen oder Odenwald, Kultur, Sport oder Brauchtum – die Stadt ist immer eigeninitiativ am Ball, wenn Landesförderprogramme aufgelegt werden. Denn die Aufgabe des Landes ist nicht, selbst aktiv zu werden, sondern die Kommunen finanziell und durch Rahmenbedingungen zu befähigen, das Leben vor Ort zu gestalten.

Sebastian Cuny (SPD): Weinheim bietet eine hohe Lebensqualität. Mein Ziel ist es, dass alle Menschen davon profitieren. Deshalb setze ich mich ein für bezahlbaren Wohnraum, gebührenfreie Bildung als gerechte Startchance ins Leben und sichere Arbeitsplätze, die Familie ermöglichen. Hier kann die Landespolitik viel bewegen, und das wird die SPD auch tun.

Alexander Kohl (FDP): Weinheim ist natürlich insgesamt erhaltenswert, wobei die Merkmale, die die Stadt als Perle der Bergstraße auszeichnen, im Vordergrund stehen: das Schloss, der Schloßpark, die historische Altstadt, die Burgen. Aber ebenso wichtig ist die städtische Infrastruktur, angefangen von Weinheim als Einkaufsstandort, Schulstandort, Zentrum der Krankenversorgung. Der Schlüssel für deren Erhalt und deren Weiterentwicklung ist, und da kommt das Land ins Spiel, das Geld – und die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Was wäre für Weinheim am erstrebenswertesten und wie kann die Landespolitik dafür sorgen?

Sckerl: Weinheim soll seine Funktion als Mittelzentrum stärken und eine ausgewogene, starke Stadt für Innovation, moderne Dienstleistungen, überörtliche Daseinsvorsorge und angenehmes Leben sein. Wir werden in den nächsten Jahren diese Funktionen der Mittelzentren und Großen Kreisstädte, von denen jeweils die gesamte Umgebung profitiert, stärken müssen. Eine solidarische Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben, die Weinheim für umliegende Nachbargemeinden erbringt, ist dabei erstrebenswert.

Philippi: Natürlich wünschen wir uns alle eine Welt, in der die Kommunen keine finanziellen Sorgen haben. Da aber jeder Euro von den Steuerzahlern erst erwirtschaftet wird, müssen wir trotz knapper Haushaltsmittel Rahmenbedingungen schaffen, die den Kommunen Freiräume bieten, neben den Pflichtaufgaben auch freiwilligen Aufgaben nachzukommen. Und das schließt den Blick auf die steuerzahlenden Gewerbetreibenden, vor allem die Kleingewerbe vor Ort, ein. Deren Tatkraft und Innovationsfähigkeit sollten unterstützt und nicht durch immer noch mehr Bürokratie gelähmt werden.

Cuny: Die Weinheimer und Weinheimerinnen und ihre Stadträte und Stadträtinnen sollten selbst über die wichtigsten Projekte ihrer Stadt entscheiden können. Sozialdemokratische Finanzpolitik wird dafür sorgen, dass sie durch Steueranteile und Förderprogramme die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten dazu haben – gerade jetzt.

Kohl: Erstrebenswert wäre, wenn Weinheim die Finanzmittel hätte, um sich zukunftsgerichtet aufzustellen. Dabei ist vieles betroffen, vom Städtebau über Verkehrsinfrastruktur bis zum Hochwasserschutz. Ich verweise diesbezüglich auf die Ausführungen des Vorsitzenden der FDP-Ratsfraktion, Dr. Wolfgang Wetzel, in seiner diesjährigen Haushaltsrede. Ganz aktuell wäre es sehr hilfreich, wenn Bund und Land, wie bereits 2020, auch in diesem Jahr die coronabedingt ausfallenden Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen würden.

Wenn Sie den Schulen in der Stadt sofort einen Wunsch (außer dem sofortigen Ende der Pandemie) erfüllen könnten: Was würden Sie tun?

Sckerl: Ich würde die digitale Ausstattung der Schulen, der Schüler und Schülerinnen sowie der Lehrer und Lehrerinnen mit einem großen Wurf fortsetzen und für ständige technische Erneuerung sorgen. Und ich würde dafür Sorge tragen, dass der Satz "kurze Beine, kurze Wege" langfristig Bestand hat und wir alle unsere Grundschulen leistungsfähig erhalten. Schließlich würde ich Erneuerungen und Sanierungen in den weiterführenden Schulen einleiten.

Philippi: In einer idealen Welt hätten die Schulen auf einen Schlag sanierte, energieeffiziente Schulgebäude mit großen Klassenzimmern, ausreichend großen Mensen, Platz für Differenzierung und für Bewegung, mit anständigen Arbeitsplätzen für die Lehrkräfte und natürlich mit einer modernen und leistungsfähigen technischen Ausstattung. Um die Schulträger auf diesem Weg zu unterstützen, hat das Land in den vergangenen Jahren, nicht erst seit Corona, im Bereich der Schulbauförderung und Schulsanierung unter Susanne Eisenmann massiv aufgestockt – und zuletzt gemeinsam mit dem Bund auch im Bereich der Digitalisierung einiges unternommen. Vom Idealbild sind wir noch ein Stück entfernt, aber ich plädiere dafür, hier eher mehr als weniger zu tun.

Cuny: Ich würde ausreichend Landesmittel zur Verfügung stellen, um alle Schulgebäude modernisieren, digitalisieren und sanieren zu können. Dabei sollten die Lehrerinnenzimmer erweitert werden. Dort müssen ausreichend (digitale) Arbeitsplätze für zusätzliche Lehr- und IT-Fachkräfte geschaffen werden.

Kohl: Natürlich geht es aktuell darum, die seit Jahren bestehenden Versäumnisse im Bereich des digitalen Lehrens und Lernens aufzuholen. Als liberales Anliegen will ich aber den Entscheidungsspielraum für die Schulen vor Ort, angefangen von der freien Wahl G8/G9 über wesentlich mehr Mitsprache beim Lehrpersonal bis zu mehr Freiheit bei wissenschaftlich begleiteten Schulexperimenten ansprechen.

Wenn Sie an Ihren Lieblingsladen, Ihren Lieblingsgastronom oder Ihr Lieblingskino denken: Wie könnte das Land helfen und was soll es gegen die Verödung von Innenstädten tun?

Sckerl: Das Land macht viel im Bereich der Städtesanierung- und Förderung. Davon hat Weinheim in den Gebieten "Allmendäcker" und "Westlich des Hauptbahnhofs" stark profitiert. Ich setze mich für weitere Programme zur Innenstadtbelebung ein. Die nächsten Sanierungsgebiete sollten im Bereich Bahnhofstraße/Untere und Mittlere Hauptstraße liegen.

Philippi: Die Kultur – zu der ich auch das Leben in den Innenstädten, den Handel, die Gastronomie und die Freizeiteinrichtungen zähe – leidet aktuell akut. Nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung können wir unsere Stadt- und Ortskerne wiederbeleben, nicht aber mit einem Kampf aller gegen alle um Kunden und Gäste. Das Land, das in den traditionellen Tourismusregionen im Schwarzwald oder am Bodensee einiges an Förderung angestoßen hat, muss auch andere Regionen, etwa die Bergstraße, in den Blick nehmen und dabei Tourismus- und Belebungskonzepte unterstützen.

Cuny: Zunächst können wir alle helfen, indem wir im Fall eines erneuten Lockdowns Liefer- und Abhol-Angebote nutzen. Aus politischer Sicht müssen wir beim Impfen und Testen endlich Fahrt aufnehmen, um Öffnungen zu ermöglichen – das liegt in der Verantwortung der Landespolitik. Darüber hinaus muss das Land den Betroffenen jetzt das Überleben sichern und ihnen mittelfristig mit Förder- und Investitionsprogrammen den Rücken stärken, denn hohe Nebenkosten durch Mieten oder der Fachkräftemangel werden die Branchen weiter fordern.

Kohl: Die drohende Verödung der Innenstädte ist ein sehr aktuelles Problem. Um hier gegenzusteuern, muss man einerseits den Einzelhandel vor Ort bei Onlineangeboten unterstützen und andererseits auf der städtebaulichen Ebene die Attraktivität der Innenstädte erhöhen. Für beides gibt es Ansatzpunkte, ein liberaler Baustein ist dabei die Entbürokratisierung.

Flächen schützen oder entwickeln? Wie lautet Ihr Standpunkt?

Sckerl: Weinheim stößt an die Grenzen seines natürlichen Wachstums, das gilt für Wohnen und Gewerbe. Der ungezügelte Flächenverbrauch muss durch innovative Modelle der Innenentwicklung, vertikales Bauen, Optimierung von Brachen und ähnliche Maßnahmen aufgefangen werden. Wir brauchen dazu eine Verständigung der Stadtgesellschaft, welche Ziele erreicht werden sollen.

Philippi: Obwohl die Städtebau- und die Wohnraumförderung des Landes ebenso wie das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (das zugegebenermaßen im Ballungsraum nur an wenigen Stellen greift) die Innenentwicklung – und damit flächenschonende Maßnahmen – fördern, gibt es gerade in Regionen mit einem starken Zuzug und starkem Wachstum immer wieder Grenzen der Innenentwicklung. Natürlich müssen wir nicht nur die Wirtschaftskraft und damit auch die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand, sondern auch unsere Umwelt und konkret unseren sowie den Lebensraum von Flora und Fauna für künftige Generationen erhalten. Aber Letzteren ist auch nicht geholfen, wenn wir jede Entwicklungsmöglichkeit kategorisch ausschließen, für die Boden neu versiegelt werden müsste, weshalb ich für einen schonenden Flächenverbrauch plädiere – und für Ausgleichsmaßnahmen, die den Namen verdienen.

Cuny: Grundsätzlich gilt: Flächen werden genutzt, nicht verbraucht. Wir brauchen die Balance zwischen unterschiedlichen Nutzungsfunktionen wie Land- und Forstwirtschaft, Wohnraum, Gewerbe, Verkehr oder Freizeit. Und wir müssen dabei durchaus auch soziale, ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigen.

Kohl: Man muss beides tun, wobei Klimaaspekte und der Erhalt der Artenvielfalt mehr und mehr Gewicht erhalten. In Weinheim unterstützt die FDP die Gewerbeentwicklung in der Nordstadt, nachdem die dortigen Hochwasserprobleme nun als lösbar gelten.

Die Stadt Weinheim hat eine 20-Prozent-Quote für bezahlbaren Wohnraum festgesetzt, aber nur für neu hinzukommende Bau- oder Sanierungsgebiete. Was kann das Land tun, um das soziale Gefüge an derart teuren Wohnstandorten ausgeglichen zu halten?

Sckerl: Das Land fördert erschwinglichen und sozialen Wohnraum mit jährlich rund 300 Millionen Euro Fördermitteln und hat einen Grundstücksfonds eingerichtet, der die Gemeinden bei der Realisierung von günstigeren Quartierspreisen unterstützt. Mit dem neuen Quartiersmanagement, von dem bereits das neue Wohngebiet "Allmendäcker" profitiert hat, hat das Land ein weiteres Instrument geschaffen, um erschwinglichen Wohnraum zu realisieren. Zusätzlich werden neue Wohnformen wie genossenschaftliches Bauen oder Mehr-Generationen-Wohnen ermöglicht.

Philippi: Dass der Wohnraum allein aufgrund der Quadratmeterpreise im Ballungsraum teurer ist als auf dem flachen Land, weit weg von Arbeitgebern und sozialer wie kultureller Infrastruktur, wundert niemanden. Aber die Kosten dessen, was wir auf die Fläche bauen, können wir als Politiker beeinflussen. Und damit meine ich explizit nicht ein Verbot von Einfamilienhäusern, sondern zum Beispiel die Entrümpelung der immer neu hinzukommenden Auflagen, die das Bauen unnötig teuer machen.

Cuny: Die Quote ist ein wichtiges Instrument, um bei der Entwicklung von Quartieren Wohnraum für jede Generation und jeden Geldbeutel zu schaffen. Mit der landesweiten Ausweitung des Mietendeckels müssen wir sicherstellen, dass in bestehenden Nachbarschaften keine Verdrängung aufgrund der finanziellen Möglichkeiten stattfindet. Da der Markt allein es nicht schafft, insbesondere bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, werden wir unter anderem mithilfe einer Landeswohnbaugesellschaft 500.000 neue Wohnungen in Baden-Württemberg bauen.

Kohl: Bezahlbaren Wohnraum schaffen, ist für Land, Kreis und Kommune eine der dinglichen Aufgaben. Um dem knappen Wohnungsangebot zu entgehen, benötigt es schlicht mehr Wohnungen, deren Bau durch Senkung der Baukosten, eine Entrümpelung der Landesbauordnung und auch durch mehr Wettbewerb der Baufirmen erleichtert werden kann. Die im Bauordnungsrecht in den letzten Jahren neu geschaffenen ökologischen und ökonomischen Vorgaben sorgen in Wahrheit weder für mehr Umweltschutz noch für mehr Ressourceneffizienz, sondern verhindern in vielen Fällen einfach den Bau neuer Wohnungen.